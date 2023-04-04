04 апреля 2023

Махонин начал формировать пермский фонд помощи участникам СВО

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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
По мнению Махонина, создание фонда позволит организовать единый центр поддержки военнослужащих Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале работы по формированию регионального фонда «Защитники Отечества». Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, будет создана межведомственная комиссия.

«Начинаем подготовку к запуску регионального отделения государственного фонда „Защитники Отечества“. Подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии, которая займется всей организационной работой, формированием кадрового состава фонда», — отметил Дмитрий Махонин.

Глава Пермского края напомнил, что в регионе выстроена качественная работа с участниками СВО и их семьями. И создание госфонда «позволит сконцентрировать все меры поддержки в одном месте и расширить их перечень». О создании фонда «Защитники Отечества» объявил президент РФ Владимир Путин.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале работы по формированию регионального фонда «Защитники Отечества». Как сообщил глава региона в своем telegram-канале, будет создана межведомственная комиссия. «Начинаем подготовку к запуску регионального отделения государственного фонда „Защитники Отечества“. Подписал распоряжение о создании межведомственной комиссии, которая займется всей организационной работой, формированием кадрового состава фонда», — отметил Дмитрий Махонин. Глава Пермского края напомнил, что в регионе выстроена качественная работа с участниками СВО и их семьями. И создание госфонда «позволит сконцентрировать все меры поддержки в одном месте и расширить их перечень». О создании фонда «Защитники Отечества» объявил президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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