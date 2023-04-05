Польша передала Украине четыре новых истребителя 05 апреля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Польша передала Украине четыре МиГ-29 из своих запасов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша отправила Киеву очередные четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время», — сообщил Анджей Дуда. Трансляцию встречи президентов вел украинский телеканал «Рада». Ранее представитель президента Польши Марчин Пшидач сообщил о предоставлении украинской стороне нескольких МиГ-29, пишет RT. Также сообщалось, что передача Киеву истребителей была одобрена правительством Словакии, сообщает деловое издание «Взгляд». Польша отправила Киеву очередные четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время», — сообщил Анджей Дуда. Трансляцию встречи президентов вел украинский телеканал «Рада». Ранее представитель президента Польши Марчин Пшидач сообщил о предоставлении украинской стороне нескольких МиГ-29, пишет RT. Также сообщалось, что передача Киеву истребителей была одобрена правительством Словакии, сообщает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям