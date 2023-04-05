Польша передала Украине четыре новых истребителя

Польша отправила Киеву очередные четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время», — сообщил Анджей Дуда. Трансляцию встречи президентов вел украинский телеканал «Рада».
Ранее представитель президента Польши Марчин Пшидач сообщил о предоставлении украинской стороне нескольких МиГ-29, пишет RT. Также сообщалось, что передача Киеву истребителей была одобрена правительством Словакии, сообщает деловое издание «Взгляд».
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