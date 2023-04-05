Польша передала Украине четыре новых истребителя

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Вооруженные силы Украины. stock, украина, миг-29, ВСУ, stock
Польша передала Украине четыре МиГ-29 из своих запасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Польша отправила Киеву очередные четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время», — сообщил Анджей Дуда. Трансляцию встречи президентов вел украинский телеканал «Рада».

Ранее представитель президента Польши Марчин Пшидач сообщил о предоставлении украинской стороне нескольких МиГ-29, пишет RT. Также сообщалось, что передача Киеву истребителей была одобрена правительством Словакии, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Польша отправила Киеву очередные четыре истребителя МиГ-29. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Четыре МиГ-29 из наших запасов были уже переданы в распоряжение ВВС Украины. Дополнительно 4 МиГ передаются в настоящее время», — сообщил Анджей Дуда. Трансляцию встречи президентов вел украинский телеканал «Рада». Ранее представитель президента Польши Марчин Пшидач сообщил о предоставлении украинской стороне нескольких МиГ-29, пишет RT. Также сообщалось, что передача Киеву истребителей была одобрена правительством Словакии, сообщает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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