Пенсионерка опасается, что останется без жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пенсионерке из Салехарда (ЯНАО), которую выселяют из служебной квартиры, предложили прописаться в нежилом доме. Как рассказала URA.RU сама пенсионерка Надежда Окотэтто, если она это сделает, то может потерять очереди и не получит никакого жилья.

«Мне предложили получить прописку в доме, который купила дочь — он нежилой. Там нет коммуникаций необходимых. А власти хотят, чтобы я переехала туда с дочкой и пятилетней внучкой. И сказали, что пока длятся судебные процессы, у меня есть время решить мои жилищные вопросы», — уточнила пенсионерка.

Окотэтто опасается, что если согласится прописаться в этом доме, то вообще не сможет получить жилье. Женщина состоит в нескольких очередях: по программе КМНС, «Сотрудничество» и на учете граждан нуждающихся в жилых помещениях по договору соцнайма.

«Мне даже юристы сказали, что если я пропишусь, то меня выкинут со всех очередей. Тогда я совсем останусь ни с чем. Очереди и так практические не двигаются. В программе по КМНС я стою с 2002 года и на очереди 58. В другой — 280, а по „Сотрудничеству“ вообще 15 023», — отметила собеседница.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что пенсионерку выселяют из квартиры. Женщина 35 лет проработала учителем в школе и является ветераном Ямала.

Нежилой дом, в котором пенсионерка предложили прописаться Фото: Надежда Окотэтто

Бочки для воды в нежилом доме Фото: Надежда Окотэтто