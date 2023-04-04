04 апреля 2023

Ветерану ЯНАО, которую выселяют из жилья, предложили прописаться в нежилом доме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Район где жила Настя Муравьева. Тюмень, пенсионер, общежитие, подъезд, силуэт, жилье
Пенсионерка опасается, что останется без жилья Фото:

Пенсионерке из Салехарда (ЯНАО), которую выселяют из служебной квартиры, предложили прописаться в нежилом доме. Как рассказала URA.RU сама пенсионерка Надежда Окотэтто, если она это сделает, то может потерять очереди и не получит никакого жилья.

«Мне предложили получить прописку в доме, который купила дочь — он нежилой. Там нет коммуникаций необходимых. А власти хотят, чтобы я переехала туда с дочкой и пятилетней внучкой. И сказали, что пока длятся судебные процессы, у меня есть время решить мои жилищные вопросы», — уточнила пенсионерка.

Окотэтто опасается, что если согласится прописаться в этом доме, то вообще не сможет получить жилье. Женщина состоит в нескольких очередях: по программе КМНС, «Сотрудничество» и на учете граждан нуждающихся в жилых помещениях по договору соцнайма.

«Мне даже юристы сказали, что если я пропишусь, то меня выкинут со всех очередей. Тогда я совсем останусь ни с чем. Очереди и так практические не двигаются. В программе по КМНС я стою с 2002 года и на очереди 58. В другой — 280, а по „Сотрудничеству“ вообще 15 023», — отметила собеседница.

Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что пенсионерку выселяют из квартиры. Женщина 35 лет проработала учителем в школе и является ветераном Ямала.

Нежилой дом, в котором пенсионерка предложили прописаться
Нежилой дом, в котором пенсионерка предложили прописаться
Фото:
Бочки для воды в нежилом доме
Бочки для воды в нежилом доме
Фото:
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Пенсионерке из Салехарда (ЯНАО), которую выселяют из служебной квартиры, предложили прописаться в нежилом доме. Как рассказала URA.RU сама пенсионерка Надежда Окотэтто, если она это сделает, то может потерять очереди и не получит никакого жилья. «Мне предложили получить прописку в доме, который купила дочь — он нежилой. Там нет коммуникаций необходимых. А власти хотят, чтобы я переехала туда с дочкой и пятилетней внучкой. И сказали, что пока длятся судебные процессы, у меня есть время решить мои жилищные вопросы», — уточнила пенсионерка. Окотэтто опасается, что если согласится прописаться в этом доме, то вообще не сможет получить жилье. Женщина состоит в нескольких очередях: по программе КМНС, «Сотрудничество» и на учете граждан нуждающихся в жилых помещениях по договору соцнайма. «Мне даже юристы сказали, что если я пропишусь, то меня выкинут со всех очередей. Тогда я совсем останусь ни с чем. Очереди и так практические не двигаются. В программе по КМНС я стою с 2002 года и на очереди 58. В другой — 280, а по „Сотрудничеству“ вообще 15 023», — отметила собеседница. Агентство направило запрос в пресс-службу администрации Салехарда. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что пенсионерку выселяют из квартиры. Женщина 35 лет проработала учителем в школе и является ветераном Ямала.
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