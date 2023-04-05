112: в Москве нашли более 20 гранат в мусорном контейнере

На Северо-Востоке Москвы, около магазина «Ашан» нашли более 20 гранат в мусорном баке. Об этом написали в telegram-канале «112».
«На Северо-Востоке Москвы в мусорном контейнере нашли более 20 гранат», — передает «112». Уточняется, что боеприпасы были найдены возле магазина «Ашан». При этом не известно, являются они боевыми или нет. На месте работают оперативные службы. Также в telegram-канале Shot написали, что гранаты были обнаружены возле ТЦ «Парк Хаус» в районе Отрадное.
Кроме того, в соцсетях начало распространяться видео, на котором неизвестный мужчина выкидывает гранаты в мусорный контейнер. Об этом пишет telegram-канал Baza.
URA.RU направило запрос УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве для уточнения информации. Ответа топа не последовало.
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