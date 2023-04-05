Мэр Екатеринбурга предложил депутату 10 млн, и тот готов предать спонсора

05 апреля 2023 в 20:10 Размер текста - 17 +

Константин Киселев подтверждает неоднозначную репутацию в местной политтусовке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил депутату Константину Киселеву («Яблоко») 10 миллионов рублей — в обмен на поддержку в голосовании по новой, невыгодной для оппозиции, схеме выборов в гордуму. Об этом URA.RU рассказал источник во власти. По его словам, беседа состоялась еще 14 марта. Киселев якобы попросил «дать конкретику и гарантии здесь и сейчас», но Орлов сразу обозначил порядок: сначала голосование 11 апреля, потом деньги. Депутат ушел размышлять. В это же время появился слух, что профинансировать кампанию «Яблока» готов и совладелец «Мотива» Виталий Кочетков. В 2018-м он помог Киселеву попасть в действующий созыв и сейчас оппонирует Орлову — мэр хочет существенно сократить его фракцию. По одной из версий, слух про Кочеткова мог запустить сам Киселев — чтобы поднять цену в переговорах с Орловым. Предполагалось, что, чью сторону в итоге выбрал Киселев, станет известно уже 5 апреля, когда комиссия по местному самоуправлению голосовала за поправки в Устав в первом чтении. Но на заседание Киселев не пришел. «Прямо сейчас он в переговорах с администрацией, смотрит, что будет в ближайшие дни. И, видимо, 7-го или 10 апреля, то есть за день до решающего голосования, его вызовут к Орлову повторно — чтобы застолбить сделку. Таким образом, Кочеткова Киселев, скорее всего, предаст», — анонсировал собеседник в муниципальной власти. Статья по теме Оппоненты мэра Екатеринбурга смогут выгодно продаться ему Сам Киселев, отвечая на вопрос о переговорах с мэрией и причинах отсутствия на заседании комиссии 5 апреля, сказал, что присутствовать «не смог». В окружении Орлова информацию о 10 млн не подтвердили и не опровергли. Как писало URA.RU, поправки в Устав предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в гордуме с 18 до десяти. Считается, что при такой схеме Орлову будет проще сформировать подконтрольную думу: зачистить ее от людей Кочеткова и сместить близкого к нему спикера Игоря Володина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил депутату Константину Киселеву («Яблоко») 10 миллионов рублей — в обмен на поддержку в голосовании по новой, невыгодной для оппозиции, схеме выборов в гордуму. Об этом URA.RU рассказал источник во власти. По его словам, беседа состоялась еще 14 марта. Киселев якобы попросил «дать конкретику и гарантии здесь и сейчас», но Орлов сразу обозначил порядок: сначала голосование 11 апреля, потом деньги. Депутат ушел размышлять. В это же время появился слух, что профинансировать кампанию «Яблока» готов и совладелец «Мотива» Виталий Кочетков. В 2018-м он помог Киселеву попасть в действующий созыв и сейчас оппонирует Орлову — мэр хочет существенно сократить его фракцию. По одной из версий, слух про Кочеткова мог запустить сам Киселев — чтобы поднять цену в переговорах с Орловым. Предполагалось, что, чью сторону в итоге выбрал Киселев, станет известно уже 5 апреля, когда комиссия по местному самоуправлению голосовала за поправки в Устав в первом чтении. Но на заседание Киселев не пришел. «Прямо сейчас он в переговорах с администрацией, смотрит, что будет в ближайшие дни. И, видимо, 7-го или 10 апреля, то есть за день до решающего голосования, его вызовут к Орлову повторно — чтобы застолбить сделку. Таким образом, Кочеткова Киселев, скорее всего, предаст», — анонсировал собеседник в муниципальной власти. Сам Киселев, отвечая на вопрос о переговорах с мэрией и причинах отсутствия на заседании комиссии 5 апреля, сказал, что присутствовать «не смог». В окружении Орлова информацию о 10 млн не подтвердили и не опровергли. Как писало URA.RU, поправки в Устав предполагают увеличение количества одномандатных округов с 18 до 25 и сокращение «списочных» мест в гордуме с 18 до десяти. Считается, что при такой схеме Орлову будет проще сформировать подконтрольную думу: зачистить ее от людей Кочеткова и сместить близкого к нему спикера Игоря Володина.