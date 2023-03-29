Оппоненты мэра Екатеринбурга смогут выгодно продаться ему

Инсайд с закрытой встречи: депутатам предложили то, в чем откажет главный спонсор

29 марта 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Встречи с депутатами Алексей Орлов проведет в ближайшие дни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как перетянуть на свою сторону депутатов, отказывающихся голосовать за важные для него поправки в городской Устав, меняющие схему выборов в гордуму. Поддержавшие Орлова 11 апреля политики смогут рассчитывать на должности во власти (даже если не смогут переизбраться). Такое предложение, по данным URA.RU, было озвучено накануне на спецсовещании думской фракции «Единой России». И это предложение конкурентно: гарантий от другой стороны нет никаких. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Орлов хочет серьезно ее обновить: зачистить от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), пять лет пытающегося учить администрацию работать, и сместить близкого к Кочеткову спикера Игоря Володина. Чтобы сделать это было легче, Орлов предложил увеличить количество округов на выборах с 18 до 25 и сократить «списочные» места в думе с 18 до десяти. Игорь Володин отказался мириться с планом Орлова по зачистке гордумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Понимая, во-первых, замысел Орлова, а во-вторых, то, что Устав — последняя по-настоящему серьезная возможность поторговаться, группа Кочеткова-Володина, разрозненная в обычное время, объединилась и готовится оппонировать промэрским кандидатам в округах. А для начала решила максимально усложнить Орлову подготовку к кампании. Для утверждения поправок в Устав Орлову необходимо 24 голоса. К Володину сейчас прислушиваются до семи депутатов из оппозиционных фракций и до трети единороссов. Чтобы остановить раскол хотя бы внутри ЕР, Орлов попросил вмешаться руководство партии, области и округа. Утром 28-го зам полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов собрал в своем кабинете Орлова, Володина, куратора ЕР по УрФО Ивана Квитку и вице-губернатора Олега Чемезова. Через несколько часов в таком же составе они провели совещание с думскими единороссами. Алексею Орлову, чтобы поправки прошли, необходима полная лояльность депутатов-единороссов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сразу несколько источников агентства утверждают, что Квитка озвучил примерно следующее: депутаты, которые 11 апреля проголосуют за Устав, смогут «остаться в системе» вне зависимости от того, будут ли они переизбираться, победят ли, если будут. «Орлов, изначально и предложивший этот вариант, и Чемезов Квитку поддержали. Мэр сказал, что „никого не бросит“, если ему „не будут вредить“, и в ближайшее время индивидуально с каждым обсудит судьбу», — поделился один из собеседников. При этом известно, что депутатов на руководящих должностях Орлов не любит. Приведя на встречу гарантов, он решил показать, что не разводит собеседников, что договоренности будут соблюдены. И в этом, уверены в мэрии, его преимущество. Кочетков, обещающий депутатам благополучие, руководствуется сиюминутным интересом, поскольку с их помощью зарабатывает дополнительные, а не основные деньги (пример — «Водоканал»). Орлов же как власть работает вдолгую, отмечают в администрации. Новость по теме В конфликт между мэром Екатеринбурга и спикером думы вмешалось полпредство Путина Показателен случай с известным екатеринбургским чиновником Ильей Захаровым — бывшим председателем горизбиркома, который на выборах 2018 года сыграл на стороне прогубернаторского альянса, координировавшегося Кочетковым. Сразу после той кампании Захарову предложили должность главы облизбиркома. Но, поскольку не вышло, он стал вице-мэром. Это было последнее по-настоящему серьезное предложение человеку, чей голос определил судьбу выборов мэра. Сейчас Захаров — советник вице-губернатора Чемезова. И это при том, что в 2018-м он выполнял важную государственную задачу по зачистке мэрии от коррумпированной старой городской команды. Сейчас такие задачи перед депутатами не стоят. «Поэтому ни в какие органы власти Кочетков их не пристроит и вряд ли поставит на довольствие. Поэтому у депутатов выбор: просить у Кочеткова много (столько, чтобы хватило до пенсии) здесь и сейчас или торговаться с Орловым. Сразу огромных денег он не заплатит, но в итоге, регулярно платя понемногу, даст больше», — описал дилемму статусный муниципальный служащий. Еще один источник URA.RU во власти при этом утверждает, что в интриге с голосованием по Уставу Кочетков в действительности не участвует — пока не поступит какая-либо команда от главы региона. И все действия пула координирует Володин. Комментировать содержание кулуарного разговора 28 марта депутат не стал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов придумал, как перетянуть на свою сторону депутатов, отказывающихся голосовать за важные для него поправки в городской Устав, меняющие схему выборов в гордуму. Поддержавшие Орлова 11 апреля политики смогут рассчитывать на должности во власти (даже если не смогут переизбраться). Такое предложение, по данным URA.RU, было озвучено накануне на спецсовещании думской фракции «Единой России». И это предложение конкурентно: гарантий от другой стороны нет никаких. Выборы в гордуму пройдут в сентябре. Орлов хочет серьезно ее обновить: зачистить от людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), пять лет пытающегося учить администрацию работать, и сместить близкого к Кочеткову спикера Игоря Володина. Чтобы сделать это было легче, Орлов предложил увеличить количество округов на выборах с 18 до 25 и сократить «списочные» места в думе с 18 до десяти. Понимая, во-первых, замысел Орлова, а во-вторых, то, что Устав — последняя по-настоящему серьезная возможность поторговаться, группа Кочеткова-Володина, разрозненная в обычное время, объединилась и готовится оппонировать промэрским кандидатам в округах. А для начала решила максимально усложнить Орлову подготовку к кампании. Для утверждения поправок в Устав Орлову необходимо 24 голоса. К Володину сейчас прислушиваются до семи депутатов из оппозиционных фракций и до трети единороссов. Чтобы остановить раскол хотя бы внутри ЕР, Орлов попросил вмешаться руководство партии, области и округа. Утром 28-го зам полпреда президента РФ в УрФО Борис Кириллов собрал в своем кабинете Орлова, Володина, куратора ЕР по УрФО Ивана Квитку и вице-губернатора Олега Чемезова. Через несколько часов в таком же составе они провели совещание с думскими единороссами. Сразу несколько источников агентства утверждают, что Квитка озвучил примерно следующее: депутаты, которые 11 апреля проголосуют за Устав, смогут «остаться в системе» вне зависимости от того, будут ли они переизбираться, победят ли, если будут. «Орлов, изначально и предложивший этот вариант, и Чемезов Квитку поддержали. Мэр сказал, что „никого не бросит“, если ему „не будут вредить“, и в ближайшее время индивидуально с каждым обсудит судьбу», — поделился один из собеседников. При этом известно, что депутатов на руководящих должностях Орлов не любит. Приведя на встречу гарантов, он решил показать, что не разводит собеседников, что договоренности будут соблюдены. И в этом, уверены в мэрии, его преимущество. Кочетков, обещающий депутатам благополучие, руководствуется сиюминутным интересом, поскольку с их помощью зарабатывает дополнительные, а не основные деньги (пример — «Водоканал»). Орлов же как власть работает вдолгую, отмечают в администрации. Показателен случай с известным екатеринбургским чиновником Ильей Захаровым — бывшим председателем горизбиркома, который на выборах 2018 года сыграл на стороне прогубернаторского альянса, координировавшегося Кочетковым. Сразу после той кампании Захарову предложили должность главы облизбиркома. Но, поскольку не вышло, он стал вице-мэром. Это было последнее по-настоящему серьезное предложение человеку, чей голос определил судьбу выборов мэра. Сейчас Захаров — советник вице-губернатора Чемезова. И это при том, что в 2018-м он выполнял важную государственную задачу по зачистке мэрии от коррумпированной старой городской команды. Сейчас такие задачи перед депутатами не стоят. «Поэтому ни в какие органы власти Кочетков их не пристроит и вряд ли поставит на довольствие. Поэтому у депутатов выбор: просить у Кочеткова много (столько, чтобы хватило до пенсии) здесь и сейчас или торговаться с Орловым. Сразу огромных денег он не заплатит, но в итоге, регулярно платя понемногу, даст больше», — описал дилемму статусный муниципальный служащий. Еще один источник URA.RU во власти при этом утверждает, что в интриге с голосованием по Уставу Кочетков в действительности не участвует — пока не поступит какая-либо команда от главы региона. И все действия пула координирует Володин. Комментировать содержание кулуарного разговора 28 марта депутат не стал.