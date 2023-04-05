Пригожин предупредил об активизации ВСУ в Бахмуте

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Вооруженные силы Украины. stock, бтр, танк, ВСУ, stock
ВСУ начнут перебрасывать живую силу и технику в район Бахмута, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

К концу рабочей недели Вооруженные силы Украины активизируются в районе Бахмута (Артемовска) и начнут подтягивать живую силу и тяжелую бронетехнику, поставленную западными странами. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В Польше в четверг должна состояться встреча. После четверга ожидается активизация на Бахмуте со стороны украинцев. Погода налаживается, начнут стягивать живую силу и „Леопарды“ (немецкие танки — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Пригожин.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся наступлении украинской армии. В ответ на это полковник ВВС в запасе, герой РФ Владимир Богодухов предложил выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар. По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, ВСУ могут нанести контрудар в Запорожской области и в Артемовске.

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К концу рабочей недели Вооруженные силы Украины активизируются в районе Бахмута (Артемовска) и начнут подтягивать живую силу и тяжелую бронетехнику, поставленную западными странами. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Польше в четверг должна состояться встреча. После четверга ожидается активизация на Бахмуте со стороны украинцев. Погода налаживается, начнут стягивать живую силу и „Леопарды“ (немецкие танки — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Пригожин. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся наступлении украинской армии. В ответ на это полковник ВВС в запасе, герой РФ Владимир Богодухов предложил выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар. По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, ВСУ могут нанести контрудар в Запорожской области и в Артемовске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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