Пригожин предупредил об активизации ВСУ в Бахмуте

05 апреля 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

ВСУ начнут перебрасывать живую силу и технику в район Бахмута, заявил Евгений Пригожин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине К концу рабочей недели Вооруженные силы Украины активизируются в районе Бахмута (Артемовска) и начнут подтягивать живую силу и тяжелую бронетехнику, поставленную западными странами. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Польше в четверг должна состояться встреча. После четверга ожидается активизация на Бахмуте со стороны украинцев. Погода налаживается, начнут стягивать живую силу и „Леопарды“ (немецкие танки — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Пригожин. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся наступлении украинской армии. В ответ на это полковник ВВС в запасе, герой РФ Владимир Богодухов предложил выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар. По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, ВСУ могут нанести контрудар в Запорожской области и в Артемовске.

К концу рабочей недели Вооруженные силы Украины активизируются в районе Бахмута (Артемовска) и начнут подтягивать живую силу и тяжелую бронетехнику, поставленную западными странами. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Польше в четверг должна состояться встреча. После четверга ожидается активизация на Бахмуте со стороны украинцев. Погода налаживается, начнут стягивать живую силу и „Леопарды“ (немецкие танки — прим. URA.RU)», — сказал Евгений Пригожин. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовящемся наступлении украинской армии. В ответ на это полковник ВВС в запасе, герой РФ Владимир Богодухов предложил выстроить линию обороны и нанести упреждающий удар. По мнению военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Литовкина, ВСУ могут нанести контрудар в Запорожской области и в Артемовске.