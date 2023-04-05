Захарова: Европе не интересна Украина в Евросоюзе

05 апреля 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Официальный представитель МИД напомнила о нарушениях со стороны ЕС основных принципов устава ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потенциальное вступление Украины в состав Европейского союза никак не продиктовано интересами Запада в стабилизации ситуации на территории страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. По ее словам, различная помощь со стороны идет не для поддержания экономики или населения, а направлена на продление кровопролития и противостояния с Россией. «Вы серьезно считаете, что кто-то в Европейском союзе на уровне Брюсселя или стран-членов заинтересован, чтобы Украина там была? Кто-то думает об интересах граждан этой страны, соблюдении их прав или каких-то обязательств перед людьми, которых столько лет завлекали и заманивали? Да нет, конечно! Единственное, о чем они думают, чтобы киевский режим отработал намеченное. А это — противление и агрессия по отношению к России. Именно это и ждут от киевского режима», — сказала Захарова. По ее словам, нынешнее руководство Евросоюза продолжает попытки геополитического освоения постсоветского пространства и стремиться любой ценой, жертвуя стабильностью Евросоюза, затянуть все больше стран в зону собственного влияния. «Пропаганда ЕС активно работает над формированием воинственных антироссийских настроений в странах-членах Евросоюза. Некогда успешный, процветающий проект переродился в военно-политическое объединение под эгидой НАТО, подчиненный антироссийским задачам США и Альянса. ЕС проводит конфронтационную неоколониальную политику в глобальном масштабе, игнорируя один из основополагающих принципов устава ООН о суверенном равенстве государств», — добавила она. Недавно в Брюсселе, в преддверии министерской встречи НАТО, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины «не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте». Отдельно он отметил, что союзники дали Киеву на достижение этой цели 65 млрд евро военной помощи. По информации западных СМИ «письмо с заявкой на прием лежит на столе», но в альянсе его игнорируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потенциальное вступление Украины в состав Европейского союза никак не продиктовано интересами Запада в стабилизации ситуации на территории страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос URA.RU. По ее словам, различная помощь со стороны идет не для поддержания экономики или населения, а направлена на продление кровопролития и противостояния с Россией. «Вы серьезно считаете, что кто-то в Европейском союзе на уровне Брюсселя или стран-членов заинтересован, чтобы Украина там была? Кто-то думает об интересах граждан этой страны, соблюдении их прав или каких-то обязательств перед людьми, которых столько лет завлекали и заманивали? Да нет, конечно! Единственное, о чем они думают, чтобы киевский режим отработал намеченное. А это — противление и агрессия по отношению к России. Именно это и ждут от киевского режима», — сказала Захарова. По ее словам, нынешнее руководство Евросоюза продолжает попытки геополитического освоения постсоветского пространства и стремиться любой ценой, жертвуя стабильностью Евросоюза, затянуть все больше стран в зону собственного влияния. «Пропаганда ЕС активно работает над формированием воинственных антироссийских настроений в странах-членах Евросоюза. Некогда успешный, процветающий проект переродился в военно-политическое объединение под эгидой НАТО, подчиненный антироссийским задачам США и Альянса. ЕС проводит конфронтационную неоколониальную политику в глобальном масштабе, игнорируя один из основополагающих принципов устава ООН о суверенном равенстве государств», — добавила она. Недавно в Брюсселе, в преддверии министерской встречи НАТО, глава альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве Украины «не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте». Отдельно он отметил, что союзники дали Киеву на достижение этой цели 65 млрд евро военной помощи. По информации западных СМИ «письмо с заявкой на прием лежит на столе», но в альянсе его игнорируют.