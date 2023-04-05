Психолог объяснила, как убедить подростка бросить курить вейп

Психолог Смолярчук: чтобы подросток прекратил курить вейп, нужно провести с ним взрослую беседу

05 апреля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

С подростком необходимо провести взрослый разговор, сказала Ирина Смолярчук Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы подросток прекратил курить вейп (электронные испарители — прим. URA.RU) не следует прибегать наказаниям и запретам. Нужно сказать ребенку, что он тем самым причиняет боль своему родителю. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук. «Нужно рассказывать о том, как вам больно видеть, как его тело страдает, и он это делает со своим телом по доброй воле. Вот это приглашение подростка к взрослому разговору, который переводит его к ответственности», — объяснила Ирина Смолярчук Пятому каналу. По словам специалиста, не стоит прибегать к различным санкциям, так как ребенок начнет делать все вопреки своему родителю и уйдет «в подпольную деятельность». Ранее психолог Лана Ланская рассказала о распространенных ошибках при воспитании подростка. По ее словам, не нужно постоянно наказывать своего ребенка. Также у родителей не должно быть разногласий в вопросах воспитания. Кроме того, не стоит общаться с подростком, как с ребенком, передает Life .

Чтобы подросток прекратил курить вейп (электронные испарители — прим. URA.RU) не следует прибегать наказаниям и запретам. Нужно сказать ребенку, что он тем самым причиняет боль своему родителю. Об этом рассказала психолог Ирина Смолярчук. «Нужно рассказывать о том, как вам больно видеть, как его тело страдает, и он это делает со своим телом по доброй воле. Вот это приглашение подростка к взрослому разговору, который переводит его к ответственности», — объяснила Ирина Смолярчук Пятому каналу. По словам специалиста, не стоит прибегать к различным санкциям, так как ребенок начнет делать все вопреки своему родителю и уйдет «в подпольную деятельность». Ранее психолог Лана Ланская рассказала о распространенных ошибках при воспитании подростка. По ее словам, не нужно постоянно наказывать своего ребенка. Также у родителей не должно быть разногласий в вопросах воспитания. Кроме того, не стоит общаться с подростком, как с ребенком, передает Life.