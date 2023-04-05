Патрушев поручил усилить борьбу с диверсантами в новых регионах

05 апреля 2023 в 21:36 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев сообщил о мерах против распространения экстремизма среди молодежи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет безопасности России поручил организовать контрразведывательные мероприятия в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для борьбы с диверсантами и террористами. Об этом сообщил секретарь совета Николай Патрушев. «Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов», — сказал Николай Патрушев во время общения с журналистами после заседания с постоянными членами Совбеза России. Его слова передает РИА Новости. Также секретарь Совбеза подчеркнул, что эти меры будут направлены на недопущение вербовочной деятельности со стороны спецслужб Запада. Кроме того, будет пресекаться распространение неонацистской идеологии и религиозного экстремизма среди молодежи. Ранее, в ходе совещания членов Совбеза, президент России Владимир Путин заявил о необходимости бороться с «недобитым подпольем» из неонацистов и радикалов. Он призвал обеспечить надежный контроль за ситуацией на российских территориях, пишет деловое издание «Взгляд».

Совет безопасности России поручил организовать контрразведывательные мероприятия в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для борьбы с диверсантами и террористами. Об этом сообщил секретарь совета Николай Патрушев. «Поручено организовать дополнительные оперативно-розыскные и контрразведывательные мероприятия на антитеррористическом направлении, меры по нейтрализации диверсионных групп, перекрытию каналов незаконного оборота оружия и боеприпасов», — сказал Николай Патрушев во время общения с журналистами после заседания с постоянными членами Совбеза России. Его слова передает РИА Новости. Также секретарь Совбеза подчеркнул, что эти меры будут направлены на недопущение вербовочной деятельности со стороны спецслужб Запада. Кроме того, будет пресекаться распространение неонацистской идеологии и религиозного экстремизма среди молодежи. Ранее, в ходе совещания членов Совбеза, президент России Владимир Путин заявил о необходимости бороться с «недобитым подпольем» из неонацистов и радикалов. Он призвал обеспечить надежный контроль за ситуацией на российских территориях, пишет деловое издание «Взгляд».