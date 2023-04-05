05 апреля 2023

Власти ДНР оценили план Киева по захвату Крыма

Советник Пушилина: Украина не готова к наступлению на Крым с технической точки зрения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдат
Ян Гагин заявил, что украинская армия технически не готова к наступлению на Крым Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины не готова к наступлению на Крымский полуостров из-за эшелонированной обороны России. Как заявил помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ также не готовы технически.

«До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, у ВСУ отсутствует возможность наступления со стороны моря. «Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — уточнил Гагин.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия Украины не готова к наступлению на Крымский полуостров из-за эшелонированной обороны России. Как заявил помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ также не готовы технически. «До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, у ВСУ отсутствует возможность наступления со стороны моря. «Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — уточнил Гагин. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...