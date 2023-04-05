Власти ДНР оценили план Киева по захвату Крыма

Армия Украины не готова к наступлению на Крымский полуостров из-за эшелонированной обороны России. Как заявил помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ также не готовы технически.
«До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, у ВСУ отсутствует возможность наступления со стороны моря. «Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — уточнил Гагин.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.
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Армия Украины не готова к наступлению на Крымский полуостров из-за эшелонированной обороны России. Как заявил помощник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ также не готовы технически. «До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего», — сообщил Гагин в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, у ВСУ отсутствует возможность наступления со стороны моря. «Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае», — уточнил Гагин. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Киева на взятие Крыма может уйти пять-семь месяцев, передает МК. Член президиума общества «Офицеры России» полковник Левон Арзанов сообщил, что ВСУ не смогут захватить полуостров.