TAC: Украина при поддержке НАТО нацелена на захват Крыма

06 апреля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Брэдли Девлин пише, что Киев разрабатывает план по вторжению в Россию Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Крым вернулся в состав России Власти Украины вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в американской газете. «Украина публично публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки вторжения в Крым. Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative . Он также напомнил про слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который говорил о планах Киева произвести демонтаж двенадцатимильного моста, соединяющего Крым с Россией через Черное море, и переименовать город Севастополь. Брэдли Девлин отметил, что это «безумие». Ранее экс-командующий войсками США Бен Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым , а не Донбасс. По его словам, ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Начальник Генштаба США Марк Милли во время слушаний в конгрессе заявил, что цели президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и Крыма максималистские и недостижимые военным путем.

Власти Украины вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в американской газете. «Украина публично публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки вторжения в Крым. Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative. Он также напомнил про слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который говорил о планах Киева произвести демонтаж двенадцатимильного моста, соединяющего Крым с Россией через Черное море, и переименовать город Севастополь. Брэдли Девлин отметил, что это «безумие». Ранее экс-командующий войсками США Бен Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым, а не Донбасс. По его словам, ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Начальник Генштаба США Марк Милли во время слушаний в конгрессе заявил, что цели президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и Крыма максималистские и недостижимые военным путем.