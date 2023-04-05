05 апреля 2023

TAC: Украина при поддержке НАТО нацелена на захват Крыма

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Вооруженные силы Великобритании. stock, военные, нато, украина, ВСУ, наемник, stock, слава
Брэдли Девлин пише, что Киев разрабатывает план по вторжению в Россию Фото:
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Крым вернулся в состав России

Власти Украины вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в американской газете.

«Украина публично публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки вторжения в Крым. Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative.

Он также напомнил про слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который говорил о планах Киева произвести демонтаж двенадцатимильного моста, соединяющего Крым с Россией через Черное море, и переименовать город Севастополь. Брэдли Девлин отметил, что это «безумие».

Ранее экс-командующий войсками США Бен Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым, а не Донбасс. По его словам, ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Начальник Генштаба США Марк Милли во время слушаний в конгрессе заявил, что цели президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и Крыма максималистские и недостижимые военным путем.

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Власти Украины вместе с представителями НАТО разрабатывают план по захвату Крыма. Об этом написал обозреватель Брэдли Девлин в американской газете. «Украина публично публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки вторжения в Крым. Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны», — пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для The American Conservative. Он также напомнил про слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который говорил о планах Киева произвести демонтаж двенадцатимильного моста, соединяющего Крым с Россией через Черное море, и переименовать город Севастополь. Брэдли Девлин отметил, что это «безумие». Ранее экс-командующий войсками США Бен Ходжес объяснял, почему Украине важнее «вернуть» Крым, а не Донбасс. По его словам, ВСУ не могут использовать порты в Мариуполе и Одессе, пока российская сторона использует Черноморский флот. Начальник Генштаба США Марк Милли во время слушаний в конгрессе заявил, что цели президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и Крыма максималистские и недостижимые военным путем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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