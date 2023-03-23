Начальник Генштаба США высмеял планы Зеленского по захвату Крыма

Цели президента Украины Владимира Зеленского по захвату Донбасса и Крыма максималистские и недостижимые военным путем. С таким заявлением выступил начальник Генштаба США Марк Милли во время слушаний в конгрессе.
«Вероятно, эта цель (захват Крыма — прим. ред.), действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Милли. Он также добавил, что Америка якобы не воюет с РФ, а лишь помогает Киеву бороться за территориальную целостность.
Референдум о присоединении Крыма к России прошел 16 марта 2014 года. За присоединение к РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. После начала спецоперации РФ на территории Украины с 24 февраля 2022 года Зеленский не раз заявлял о желании «вернуть Крым». Однако глава России Владимир Путин пообещал сделать все для защиты полуострова.
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