Нейросеть «Шедеврум» от компании «Яндекс» показала, как Екатеринбург будет выглядеть в 3854 году. Фото появилось на официальном сайте нейросети.
По запросу пользователя Артем нейросеть «Шедеврум» продемонстрировала, как будет выглядеть столица Свердловской области больше чем через 18 веков. На фото изображен центр Екатеринбурга и небоскреб «Высоцкий».
«Яндекс» создал собственную нейросеть, которая может сгенерировать любое изображение по запросу на русском и английском языке. Искусственный интеллект выдает четыре изображения с возможностью поделиться наиболее понравившимся фото.
Ранее URA.RU показывало, как по мнению нейросети Dall-E выглядит Уральский федеральный университет. Искусственный интеллект сгенерировал фото вуза на улице Ленина, 51, главного корпуса УрФУ на улице Мира, 19 и студента университета.
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