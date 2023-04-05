05 апреля 2023
04 апреля 2023

Нейросеть показала, как будет выглядеть Курган через сто лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, улица ленина, пешеходный переход, зебра, лето, город курган
Нейросеть сгенерировала образ будущего Кургана Фото:

Нейросеть Kandinsky версии 2.1 от Сбера продемонстрировала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа стала доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте 4 апреля.

В качестве одного из главных преимуществ разработчики искусственного интеллекта называют возможность за несколько секунд создавать качественное изображение по текстовому запросу. «Как будет выглядеть Курган через сто лет», — один из миллиардов возможных. Нейросеть также способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие детали и создавать изображения в режиме бесконечного полотна.

Ранее в Курганской области нейросеть представила города и поселки региона в образе мужчин. Жителям предлагали выбрать из них самого красивого.

Так, по мнению нейросети, будет выглядеть площадь Ленина в 2123 году
Так, по мнению нейросети, будет выглядеть площадь Ленина в 2123 году
Фото:
Это изображение нейросеть выдала по запросу «Курган будущего»
Это изображение нейросеть выдала по запросу «Курган будущего»
Фото:

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Нейросеть Kandinsky версии 2.1 от Сбера продемонстрировала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа стала доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте 4 апреля. В качестве одного из главных преимуществ разработчики искусственного интеллекта называют возможность за несколько секунд создавать качественное изображение по текстовому запросу. «Как будет выглядеть Курган через сто лет», — один из миллиардов возможных. Нейросеть также способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие детали и создавать изображения в режиме бесконечного полотна. Ранее в Курганской области нейросеть представила города и поселки региона в образе мужчин. Жителям предлагали выбрать из них самого красивого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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