Нейросеть показала, как будет выглядеть Курган через сто лет

06 апреля 2023 в 04:11 Размер текста - 17 +

Нейросеть сгенерировала образ будущего Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нейросеть Kandinsky версии 2.1 от Сбера продемонстрировала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа стала доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте 4 апреля. В качестве одного из главных преимуществ разработчики искусственного интеллекта называют возможность за несколько секунд создавать качественное изображение по текстовому запросу. «Как будет выглядеть Курган через сто лет», — один из миллиардов возможных. Нейросеть также способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие детали и создавать изображения в режиме бесконечного полотна. Ранее в Курганской области нейросеть представила города и поселки региона в образе мужчин. Жителям предлагали выбрать из них самого красивого. Так, по мнению нейросети, будет выглядеть площадь Ленина в 2123 году Фото: сгенерировано Kandinsky 2.1 Это изображение нейросеть выдала по запросу «Курган будущего» Фото: сгенерировано Kandinsky 2.1

Нейросеть Kandinsky версии 2.1 от Сбера продемонстрировала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа стала доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте 4 апреля. В качестве одного из главных преимуществ разработчики искусственного интеллекта называют возможность за несколько секунд создавать качественное изображение по текстовому запросу. «Как будет выглядеть Курган через сто лет», — один из миллиардов возможных. Нейросеть также способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие детали и создавать изображения в режиме бесконечного полотна. Ранее в Курганской области нейросеть представила города и поселки региона в образе мужчин. Жителям предлагали выбрать из них самого красивого.