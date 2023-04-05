Нейросеть показала, как будет выглядеть Курган через сто лет

Нейросеть Kandinsky версии 2.1 от Сбера продемонстрировала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа стала доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте 4 апреля.
В качестве одного из главных преимуществ разработчики искусственного интеллекта называют возможность за несколько секунд создавать качественное изображение по текстовому запросу. «Как будет выглядеть Курган через сто лет», — один из миллиардов возможных. Нейросеть также способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие детали и создавать изображения в режиме бесконечного полотна.
Ранее в Курганской области нейросеть представила города и поселки региона в образе мужчин. Жителям предлагали выбрать из них самого красивого.
Так, по мнению нейросети, будет выглядеть площадь Ленина в 2123 году
Фото: сгенерировано Kandinsky 2.1
Это изображение нейросеть выдала по запросу «Курган будущего»
Нейросеть Kandinsky версии 2.1 от Сбера продемонстрировала, как будет выглядеть Курган через сто лет. Программа стала доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте 4 апреля. В качестве одного из главных преимуществ разработчики искусственного интеллекта называют возможность за несколько секунд создавать качественное изображение по текстовому запросу. «Как будет выглядеть Курган через сто лет», — один из миллиардов возможных. Нейросеть также способна смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, дорисовывать недостающие детали и создавать изображения в режиме бесконечного полотна. Ранее в Курганской области нейросеть представила города и поселки региона в образе мужчин. Жителям предлагали выбрать из них самого красивого.