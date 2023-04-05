В Ингушетии прошло боестолкновение в зоне КТО

06 апреля 2023 в 04:08 Размер текста - 17 +

По некоторым данным, силовики вступили в перестрелку с группой, которая совершала нападения на полицейских Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Малгобекском районе Ингушетии прошло боестолкновение между российскими военными и боевиками. Члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники силовых структур в Ингушетии ведут бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был введен режим КТО», — сказал собеседник « Коммерсанта ». Он добавил, что боевики блокированы в одном из домовладений. Позднее группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается, что за прошедшую неделю это третья стычка бандитов с силовиками. Двоих преступников убили, ранены четверо полицейских. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.

В Малгобекском районе Ингушетии прошло боестолкновение между российскими военными и боевиками. Члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники силовых структур в Ингушетии ведут бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был введен режим КТО», — сказал собеседник «Коммерсанта». Он добавил, что боевики блокированы в одном из домовладений. Позднее группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается, что за прошедшую неделю это третья стычка бандитов с силовиками. Двоих преступников убили, ранены четверо полицейских. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.