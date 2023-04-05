05 апреля 2023

В Ингушетии прошло боестолкновение в зоне КТО

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По некоторым данным, силовики вступили в перестрелку с группой, которая совершала нападения на полицейских Фото:

В Малгобекском районе Ингушетии прошло боестолкновение между российскими военными и боевиками. Члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники силовых структур в Ингушетии ведут бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был введен режим КТО», — сказал собеседник «Коммерсанта». Он добавил, что боевики блокированы в одном из домовладений.

Позднее группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается, что за прошедшую неделю это третья стычка бандитов с силовиками. Двоих преступников убили, ранены четверо полицейских.

Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.

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В Малгобекском районе Ингушетии прошло боестолкновение между российскими военными и боевиками. Члены бандгруппы открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Сотрудники силовых структур в Ингушетии ведут бой с боевиками, которые забаррикадировались в одной из построек села Зязиков-Юрт Малгобекского района, где ранее был введен режим КТО», — сказал собеседник «Коммерсанта». Он добавил, что боевики блокированы в одном из домовладений. Позднее группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Сообщается, что за прошедшую неделю это третья стычка бандитов с силовиками. Двоих преступников убили, ранены четверо полицейских. Ранее, 3 апреля, начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о начале контртеррористической операции на территории Малгобекского района. Днем на севере республики произошла перестрелка неизвестных с сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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