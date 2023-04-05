В ЯНАО подскочили цены на земельные участки

В Новом Уренгое на 30% выросла стоимость земельных участков

06 апреля 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Стоимость выросла почти на 33% (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Средняя стоимость земельных участков в Новом Уренгое (ЯНАО) увеличилась почти на 33% за год. Такие данные приводит сервис Restate. «В Новом Уренгое стоимость сотки земли за год увеличилась на 100,7 тысячи рублей за год. Текущая [средняя] стоимость — 406,2 тысячи рублей», — указано в данных на сайте сервиса. Годом ранее сотка земли стоила 305,4 тысячи рублей. Сейчас цены варьируются от 190 тысяч до 10,1 миллиона рублей за объект. Ранее URA.RU рассказывало, что срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ЯНАО увеличился. На реализацию недвижимости жители Салехарда тратят 86 дней, Ноябрьска — 59 дней, Нового Уренгя — 89 дней.

Средняя стоимость земельных участков в Новом Уренгое (ЯНАО) увеличилась почти на 33% за год. Такие данные приводит сервис Restate. «В Новом Уренгое стоимость сотки земли за год увеличилась на 100,7 тысячи рублей за год. Текущая [средняя] стоимость — 406,2 тысячи рублей», — указано в данных на сайте сервиса. Годом ранее сотка земли стоила 305,4 тысячи рублей. Сейчас цены варьируются от 190 тысяч до 10,1 миллиона рублей за объект. Ранее URA.RU рассказывало, что срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ЯНАО увеличился. На реализацию недвижимости жители Салехарда тратят 86 дней, Ноябрьска — 59 дней, Нового Уренгя — 89 дней.