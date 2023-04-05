05 апреля 2023
04 апреля 2023

В ЯНАО подскочили цены на земельные участки

В Новом Уренгое на 30% выросла стоимость земельных участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, поле, водоохранная зона, место под застройку, земля, кетовский район, вырубленный лес
Стоимость выросла почти на 33% (фото из архива) Фото:

Средняя стоимость земельных участков в Новом Уренгое (ЯНАО) увеличилась почти на 33% за год. Такие данные приводит сервис Restate.

«В Новом Уренгое стоимость сотки земли за год увеличилась на 100,7 тысячи рублей за год. Текущая [средняя] стоимость — 406,2 тысячи рублей», — указано в данных на сайте сервиса.

Годом ранее сотка земли стоила 305,4 тысячи рублей. Сейчас цены варьируются от 190 тысяч до 10,1 миллиона рублей за объект.

Ранее URA.RU рассказывало, что срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ЯНАО увеличился. На реализацию недвижимости жители Салехарда тратят 86 дней, Ноябрьска — 59 дней, Нового Уренгя — 89 дней.

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Средняя стоимость земельных участков в Новом Уренгое (ЯНАО) увеличилась почти на 33% за год. Такие данные приводит сервис Restate. «В Новом Уренгое стоимость сотки земли за год увеличилась на 100,7 тысячи рублей за год. Текущая [средняя] стоимость — 406,2 тысячи рублей», — указано в данных на сайте сервиса. Годом ранее сотка земли стоила 305,4 тысячи рублей. Сейчас цены варьируются от 190 тысяч до 10,1 миллиона рублей за объект. Ранее URA.RU рассказывало, что срок продажи квартир на вторичном рынке в городах ЯНАО увеличился. На реализацию недвижимости жители Салехарда тратят 86 дней, Ноябрьска — 59 дней, Нового Уренгя — 89 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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