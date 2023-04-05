05 апреля 2023

Госдума приняла поправки челябинских депутатов об отмене уголовной ответственности для добровольцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний призыв в военкомате Мотовилихинского и Ордженикидзевского района. Пермь, призывники, военкомат
Подозреваемый сможет добровольно решить, заключать ему контракт с Минобороны или нет Фото:

В Госдуму поступили поправки от депутатов челябинского заксобрания (ЗСО), которые предлагают освобождать от уголовной ответственности россиян, решивших стать добровольцами на спецоперации. Проект поправок появился в базе нижнего парламента.

«Проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области. […] Суд, прокурор, следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекращать уголовные дела небольшой или средней тяжести, если „в связи с изменением обстановки“ обвиняемый решил добровольно проходить службу „в воинских формированиях“», — пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что речь идет о преступлениях, наказание за которые не превышает пять лет лишения свободы. Это могут быть мелкая кража, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. В пояснительной записке к проекту говорится, что «таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины».

Ранее URA.RU писало, что челябинское заксобрание выступило с инициативой внесения поправок в УПК, которые освободят от уголовной ответственности лиц, решивших стать добровольцами СВО. Подчеркивалось, что на стадии следствия и дознания человек сам добровольно принимает решение, заключать ему контракт с Министерством обороны РФ или нет.

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В Госдуму поступили поправки от депутатов челябинского заксобрания (ЗСО), которые предлагают освобождать от уголовной ответственности россиян, решивших стать добровольцами на спецоперации. Проект поправок появился в базе нижнего парламента. «Проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) РФ внесло в Госдуму законодательное собрание Челябинской области. […] Суд, прокурор, следователь и дознаватель с согласия прокурора смогут прекращать уголовные дела небольшой или средней тяжести, если „в связи с изменением обстановки“ обвиняемый решил добровольно проходить службу „в воинских формированиях“», — пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что речь идет о преступлениях, наказание за которые не превышает пять лет лишения свободы. Это могут быть мелкая кража, вымогательство, убийство в состоянии аффекта. В пояснительной записке к проекту говорится, что «таким образом государством признается возможность искупления гражданином вины». Ранее URA.RU писало, что челябинское заксобрание выступило с инициативой внесения поправок в УПК, которые освободят от уголовной ответственности лиц, решивших стать добровольцами СВО. Подчеркивалось, что на стадии следствия и дознания человек сам добровольно принимает решение, заключать ему контракт с Министерством обороны РФ или нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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