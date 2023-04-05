Югра закрывает представительства в Тюмени и Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство ХМАО закрывает представительства округа в Свердловской и Тюменской областях, оставив только учреждение в Москве. Источник, близкий к политическим элитам округа, рассказал корреспонденту URA.RU, что содержать региональные представительства оказалось экономически неэффективным, поэтому от них было решено отказаться.

«Содержание представительств в Екатеринбурге и Тюмени признано экономически неэффективным, поэтому от них решено было отказаться. Все девять служащих получили уведомление о ликвидации управлений. В Екатеринбурге подразделение уже ликвидировано, в Тюмени часть сотрудников уже прекратили работать, до 10 апреля остальные должны передать дела. В Тюмени может остаться один сотрудник для продолжения взаимодействия с областными чиновниками и депутатами», — сообщает инсайдер.

Номера телефонов свердловского представительства оказались недоступны. В Тюмени корреспонденту сообщили, что до 10 апреля продолжат работать руководитель управления и главный бухгалтер. «Вопрос, останется ли кто-то из представительства, пока еще не решен окончательно. Ждем информации от губернатора [ХМАО Натальи Комаровой]», — уточнил представитель ведомства.

В департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры в ответ на запрос журналиста агентства подтвердили, что представительства автономного округа упразднены в связи с реформами аппарата губернатора, а часть полномочий была передана новому департаменту административного обеспечения. «В настоящее время в структуре представительства автономного округа упразднены управления представительства ХМАО в Свердловской и Тюменской областях, сформирована новая предельная штатная численность представительства автономного округа в количестве 15 штатных единиц (должностей государственной гражданской службы)», — прокомментировали в департаменте.

Ранее URA.RU писало о завершении реформ в правительстве ХМАО. Созданный департамент административного обеспечения возглавила Юлия Коняева.