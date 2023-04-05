В ХМАО прокуратура расстроила фиктивный брак

Прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. На официальном сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что жених сделал невесте брачное предложение, чтобы получить вид на жительство.
«Прокуратура Нижневартовска выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана. Испытывавшая финансовые трудности жительница города согласилась на предложенное иностранцем ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака, а вскоре после свадьбы он обратился в УМВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Представители ведомства обратились в суд о признании брака недействительным. После этого вид на жительство аннулировали.
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