05 апреля 2023
04 апреля 2023

В ХМАО прокуратура расстроила фиктивный брак

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура Нижневартовска расторгла фиктивный брак Фото:

Прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. На официальном сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что жених сделал невесте брачное предложение, чтобы получить вид на жительство.

«Прокуратура Нижневартовска выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана. Испытывавшая финансовые трудности жительница города согласилась на предложенное иностранцем ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака, а вскоре после свадьбы он обратился в УМВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Представители ведомства обратились в суд о признании брака недействительным. После этого вид на жительство аннулировали.

Ранее URA.RU писало о выявлении прокуратурой родственных связей у чиновницы Сургутского района. Женщина устроила на работу собственную мать.

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Прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. На официальном сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что жених сделал невесте брачное предложение, чтобы получить вид на жительство. «Прокуратура Нижневартовска выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана. Испытывавшая финансовые трудности жительница города согласилась на предложенное иностранцем ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака, а вскоре после свадьбы он обратился в УМВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Представители ведомства обратились в суд о признании брака недействительным. После этого вид на жительство аннулировали. Ранее URA.RU писало о выявлении прокуратурой родственных связей у чиновницы Сургутского района. Женщина устроила на работу собственную мать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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