В ХМАО прокуратура расстроила фиктивный брак

06 апреля 2023 в 09:37 Размер текста - 17 +

Прокуратура Нижневартовска расторгла фиктивный брак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. На официальном сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что жених сделал невесте брачное предложение, чтобы получить вид на жительство. «Прокуратура Нижневартовска выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана. Испытывавшая финансовые трудности жительница города согласилась на предложенное иностранцем ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака, а вскоре после свадьбы он обратился в УМВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Представители ведомства обратились в суд о признании брака недействительным. После этого вид на жительство аннулировали. Ранее URA.RU писало о выявлении прокуратурой родственных связей у чиновницы Сургутского района. Женщина устроила на работу собственную мать.

Прокуратура Нижневартовска выявила заключение фиктивного брака местной жительницы и гражданина Азербайджана. На официальном сайте окружной прокуратуры опубликована информация, что жених сделал невесте брачное предложение, чтобы получить вид на жительство. «Прокуратура Нижневартовска выявила факт заключения фиктивного брака между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана. Испытывавшая финансовые трудности жительница города согласилась на предложенное иностранцем ей денежное вознаграждение за заключение фиктивного брака, а вскоре после свадьбы он обратился в УМВД с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание на территории России», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Представители ведомства обратились в суд о признании брака недействительным. После этого вид на жительство аннулировали. Ранее URA.RU писало о выявлении прокуратурой родственных связей у чиновницы Сургутского района. Женщина устроила на работу собственную мать.