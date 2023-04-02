Чиновницу из ХМАО уволили за то, что она взяла на работу мать

Чиновница из Сургутского района лишилась работы из-за матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Чиновницу, исполняющую обязанности руководителя РКЦ ЖКХ Сургутского района, уволили из-за того, что она приняла на работу свою мать. В публикации на сайте прокуратуры ХМАО указано, что возник конфликт интересов, поскольку родственница была в непосредственном подчинении у и. о. директора.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в подчинении у и. о. директора указанного предприятия работала близкая родственница, которая являлась ее матерью. Руководительница была наделена в отношении последней всеми полномочиями, в том числе по применению мер дисциплинарного воздействия и материального поощрения», — говорится в публикации.

Прокуратура ХМАО обратилась в суд с просьбой урегулировать конфликт. Суд потребовал, чтобы глава Сургутского района разобрался в ситуации. В результате чиновница уволилась, передав полномочия новому руководителю.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала уволить заместителя главы Сургутского района по ЖКХ Муслима Асадуллаева. Чиновник в тот момент находился под следствием.