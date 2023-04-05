Жителю Курганской области, сбившему насмерть дорожного рабочего, вынесли приговор

06 апреля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Водителя, сбившего дорожного рабочего, приговорили к семи годам колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Притобольного округа Курганской области приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он, будучи в алкогольном состоянии, сбил насмерть дорожного рабочего. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. Два года назад 61-летний водитель, находясь в алкогольном состоянии, нарушил скоростной режим и наехал на человека на трассе Курган-Звериноголовское. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд приговорил виновного к наказанию в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года», — говорится на сайте ведомства. Также с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда почти на 2 млн рублей в пользу родственников погибшего. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе в ДТП с фурой погиб водитель. Еще в одной аварии с грузовиком на автодороге погибла женщина.

Жителя Притобольного округа Курганской области приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он, будучи в алкогольном состоянии, сбил насмерть дорожного рабочего. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. Два года назад 61-летний водитель, находясь в алкогольном состоянии, нарушил скоростной режим и наехал на человека на трассе Курган-Звериноголовское. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд приговорил виновного к наказанию в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года», — говорится на сайте ведомства. Также с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда почти на 2 млн рублей в пользу родственников погибшего. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе в ДТП с фурой погиб водитель. Еще в одной аварии с грузовиком на автодороге погибла женщина.