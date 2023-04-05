05 апреля 2023

Жителю Курганской области, сбившему насмерть дорожного рабочего, вынесли приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водителя, сбившего дорожного рабочего, приговорили к семи годам колонии Фото:

Жителя Притобольного округа Курганской области приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он, будучи в алкогольном состоянии, сбил насмерть дорожного рабочего. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

Два года назад 61-летний водитель, находясь в алкогольном состоянии, нарушил скоростной режим и наехал на человека на трассе Курган-Звериноголовское. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд приговорил виновного к наказанию в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года», — говорится на сайте ведомства.

Также с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда почти на 2 млн рублей в пользу родственников погибшего. Приговор вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе в ДТП с фурой погиб водитель. Еще в одной аварии с грузовиком на автодороге погибла женщина.

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Жителя Притобольного округа Курганской области приговорили к семи годам лишения свободы за то, что он, будучи в алкогольном состоянии, сбил насмерть дорожного рабочего. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области. Два года назад 61-летний водитель, находясь в алкогольном состоянии, нарушил скоростной режим и наехал на человека на трассе Курган-Звериноголовское. «На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд приговорил виновного к наказанию в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на два года», — говорится на сайте ведомства. Также с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда почти на 2 млн рублей в пользу родственников погибшего. Приговор вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что на курганской трассе в ДТП с фурой погиб водитель. Еще в одной аварии с грузовиком на автодороге погибла женщина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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