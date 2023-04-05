Курганских призывников не будут отправлять в новые регионы

Курганских призывников не отправят служить в зону СВО
Призывников из Курганской области не будут отправлять для прохождения срочной военной службы в новые регионы России. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил военный комиссар региона Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.
«Весной 2023 года призывники для прохождения военной службы в новые субъекты РФ направляться не будут», — сказал военком Айрат Зарипов. Всего в призывные комиссии планируют вызвать 4000 новобранцев. В армию призовут тысячу человек.
Призывная кампания в России началась с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится до середины июля.
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