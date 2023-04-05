05 апреля 2023

Курганских призывников не будут отправлять в новые регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , армия, солдаты, призывники, призывной пункт
Курганских призывников не отправят служить в зону СВО Фото:

Призывников из Курганской области не будут отправлять для прохождения срочной военной службы в новые регионы России. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил военный комиссар региона Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU.

«Весной 2023 года призывники для прохождения военной службы в новые субъекты РФ направляться не будут», — сказал военком Айрат Зарипов. Всего в призывные комиссии планируют вызвать 4000 новобранцев. В армию призовут тысячу человек.

Призывная кампания в России началась с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится до середины июля.

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Призывников из Курганской области не будут отправлять для прохождения срочной военной службы в новые регионы России. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил военный комиссар региона Айрат Зарипов, передает корреспондент URA.RU. «Весной 2023 года призывники для прохождения военной службы в новые субъекты РФ направляться не будут», — сказал военком Айрат Зарипов. Всего в призывные комиссии планируют вызвать 4000 новобранцев. В армию призовут тысячу человек. Призывная кампания в России началась с 1 апреля. Всего планируется набрать в ряды ВС РФ 147 тысяч призывников. Призыв продлится до середины июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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