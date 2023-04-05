05 апреля 2023

Курганских призывников не будут отправлять на миротворческие операции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт призыва. Курган, призывники
Военнослужащих по призыву не будут отправлять в новые субъекты Фото:

Курганских военнослужащих по призыву не будут привлекать к миротворческим операциям. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU с пресс-конференции, посвященной весенней призывной кампании.

«Военнослужащие по призыву проходят службу только в своих воинских частях. Для различных боевых действий или спецопераций привлекаются только военнослужащие по контракту или добровольцы, которые уже прошли военную службу», — рассказал URA.RU военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов.

Сообщается, что военнослужащие смогут заключить контракт с воинской частью по истечению трех месяцев военной службы. Ранее URA.RU писало о том, что курганских военнослужащих по призыву не будут отправлять в новые субъекты Российской Федерации для прохождения срочной службы. Всего планируется набрать 4 000 новобранцев. В армию, как сообщает Зарипов, призовут тысячу человек. Призывная кампания в РФ началась с 1 апреля.

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Курганских военнослужащих по призыву не будут привлекать к миротворческим операциям. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU с пресс-конференции, посвященной весенней призывной кампании. «Военнослужащие по призыву проходят службу только в своих воинских частях. Для различных боевых действий или спецопераций привлекаются только военнослужащие по контракту или добровольцы, которые уже прошли военную службу», — рассказал URA.RU военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Сообщается, что военнослужащие смогут заключить контракт с воинской частью по истечению трех месяцев военной службы. Ранее URA.RU писало о том, что курганских военнослужащих по призыву не будут отправлять в новые субъекты Российской Федерации для прохождения срочной службы. Всего планируется набрать 4 000 новобранцев. В армию, как сообщает Зарипов, призовут тысячу человек. Призывная кампания в РФ началась с 1 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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