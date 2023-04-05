Курганских призывников не будут отправлять на миротворческие операции

06 апреля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Военнослужащих по призыву не будут отправлять в новые субъекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганских военнослужащих по призыву не будут привлекать к миротворческим операциям. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU с пресс-конференции, посвященной весенней призывной кампании. «Военнослужащие по призыву проходят службу только в своих воинских частях. Для различных боевых действий или спецопераций привлекаются только военнослужащие по контракту или добровольцы, которые уже прошли военную службу», — рассказал URA.RU военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Сообщается, что военнослужащие смогут заключить контракт с воинской частью по истечению трех месяцев военной службы. Ранее URA.RU писало о том, что курганских военнослужащих по призыву не будут отправлять в новые субъекты Российской Федерации для прохождения срочной службы. Всего планируется набрать 4 000 новобранцев. В армию, как сообщает Зарипов, призовут тысячу человек. Призывная кампания в РФ началась с 1 апреля.

Курганских военнослужащих по призыву не будут привлекать к миротворческим операциям. Об этом сообщает корреспондент агентства URA.RU с пресс-конференции, посвященной весенней призывной кампании. «Военнослужащие по призыву проходят службу только в своих воинских частях. Для различных боевых действий или спецопераций привлекаются только военнослужащие по контракту или добровольцы, которые уже прошли военную службу», — рассказал URA.RU военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов. Сообщается, что военнослужащие смогут заключить контракт с воинской частью по истечению трех месяцев военной службы. Ранее URA.RU писало о том, что курганских военнослужащих по призыву не будут отправлять в новые субъекты Российской Федерации для прохождения срочной службы. Всего планируется набрать 4 000 новобранцев. В армию, как сообщает Зарипов, призовут тысячу человек. Призывная кампания в РФ началась с 1 апреля.