05 апреля 2023

Челябинец утонул в карьере во время рыбалки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбаки на Городском пруду. Екатеринбург, зимняя рыбалка
Рыбак не соблюдал рекомендации МЧС Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) местный пенсионер утонул в карьере во время рыбалки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело мужчины достали со дна.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, видимых признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. Он захлебнулся водой», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пенсионер рыбачил на карьере №10. На момент смерти ему было 70 лет.

Ранее рыбак из Екатеринбурга утонул в озере Улагач во время подводной охоты. Спецслужбы занимаются поиском его тела.

В ГУ МЧС по региону продолжают предупреждать жителей об опасности при выходе на весенний лед. В любой момент тонкая корка может сломаться и человек рискует погибнуть.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Еманжелинске (Челябинская область) местный пенсионер утонул в карьере во время рыбалки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело мужчины достали со дна. «По результатам судебно-медицинской экспертизы, видимых признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. Он захлебнулся водой», — рассказал источник. По данным URA.RU, пенсионер рыбачил на карьере №10. На момент смерти ему было 70 лет. Ранее рыбак из Екатеринбурга утонул в озере Улагач во время подводной охоты. Спецслужбы занимаются поиском его тела. В ГУ МЧС по региону продолжают предупреждать жителей об опасности при выходе на весенний лед. В любой момент тонкая корка может сломаться и человек рискует погибнуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...