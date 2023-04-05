Челябинец утонул в карьере во время рыбалки

Рыбак не соблюдал рекомендации МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Еманжелинске (Челябинская область) местный пенсионер утонул в карьере во время рыбалки. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, тело мужчины достали со дна.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы, видимых признаков насильственной смерти на теле пенсионера не обнаружено. Он захлебнулся водой», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пенсионер рыбачил на карьере №10. На момент смерти ему было 70 лет.

Ранее рыбак из Екатеринбурга утонул в озере Улагач во время подводной охоты. Спецслужбы занимаются поиском его тела.

В ГУ МЧС по региону продолжают предупреждать жителей об опасности при выходе на весенний лед. В любой момент тонкая корка может сломаться и человек рискует погибнуть.