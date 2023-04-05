В ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов

06 апреля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось на 10% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители ХМАО стали чаще строить собственные загородные дома. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Всего за февраль в регионе индивидуальными застройщиками возведено почти 31 тысяча квадратных метров жилья. За аналогичный период 2022 года построено около 28 тысяч», — следует из данных ведомства. При этом за январь — февраль в ХМАО с учетом жилых домов и дач всего построено 480 объектов. «Из общего числа — населением построено 455 индивидуальных жилых домов общей площадью 50,8 тыс. м2», — говорится в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетели цены на земельные участки. Средняя стоимость сотки земли за год выросла более чем на 20%.

Жители ХМАО стали чаще строить собственные загородные дома. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Всего за февраль в регионе индивидуальными застройщиками возведено почти 31 тысяча квадратных метров жилья. За аналогичный период 2022 года построено около 28 тысяч», — следует из данных ведомства. При этом за январь — февраль в ХМАО с учетом жилых домов и дач всего построено 480 объектов. «Из общего числа — населением построено 455 индивидуальных жилых домов общей площадью 50,8 тыс. м2», — говорится в исследовании. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО взлетели цены на земельные участки. Средняя стоимость сотки земли за год выросла более чем на 20%.