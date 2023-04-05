05 апреля 2023
04 апреля 2023

Тюменские власти уволили топ-чиновницу

Директор центра занятости Тюменской области Оксана Астафьева уволена с должности
© Служба новостей «URA.RU»
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Оксана Астафьева проработала директором Центра занятости региона два года Фото:

В Тюмени уволена директор Центра занятости региона Оксана Астафьева, с ней не продлили трудовой договор. Об этом URA.RU сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.

«28 марта у Оксаны Вячеславовны истек срок трудового договора. Продлять его не стали», — рассказали URA.RU в департаменте.

В настоящее время исполняющим обязанности директора Центра занятости Тюменской области назначена Людмила Хохлова. Она занимала эту позицию и после увольнения прошлого руководителя — Ирины Микрюковой.

Оксана Астафьева была назначена главной по трудоустройству тюменцев в марте 2021 года. Ранее она работала директором кадрового центра «Работа в России» в Ишиме.

Вскоре после того, как чиновница приступила к обязанностям, из Центра занятости начали массово увольняться сотрудники, жалующиеся на ужесточение условий работы. В СМИ была опубликована аудиозапись, на которой руководитель общается с подчиненными используя нецензурную лексику. После проверки Астафьева получила выговор. Также она была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

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В Тюмени уволена директор Центра занятости региона Оксана Астафьева, с ней не продлили трудовой договор. Об этом URA.RU сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. «28 марта у Оксаны Вячеславовны истек срок трудового договора. Продлять его не стали», — рассказали URA.RU в департаменте. В настоящее время исполняющим обязанности директора Центра занятости Тюменской области назначена Людмила Хохлова. Она занимала эту позицию и после увольнения прошлого руководителя — Ирины Микрюковой. Оксана Астафьева была назначена главной по трудоустройству тюменцев в марте 2021 года. Ранее она работала директором кадрового центра «Работа в России» в Ишиме. Вскоре после того, как чиновница приступила к обязанностям, из Центра занятости начали массово увольняться сотрудники, жалующиеся на ужесточение условий работы. В СМИ была опубликована аудиозапись, на которой руководитель общается с подчиненными используя нецензурную лексику. После проверки Астафьева получила выговор. Также она была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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