Тюменские власти уволили топ-чиновницу

В Тюмени уволена директор Центра занятости региона Оксана Астафьева, с ней не продлили трудовой договор. Об этом URA.RU сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
«28 марта у Оксаны Вячеславовны истек срок трудового договора. Продлять его не стали», — рассказали URA.RU в департаменте.
В настоящее время исполняющим обязанности директора Центра занятости Тюменской области назначена Людмила Хохлова. Она занимала эту позицию и после увольнения прошлого руководителя — Ирины Микрюковой.
Оксана Астафьева была назначена главной по трудоустройству тюменцев в марте 2021 года. Ранее она работала директором кадрового центра «Работа в России» в Ишиме.
Вскоре после того, как чиновница приступила к обязанностям, из Центра занятости начали массово увольняться сотрудники, жалующиеся на ужесточение условий работы. В СМИ была опубликована аудиозапись, на которой руководитель общается с подчиненными используя нецензурную лексику. После проверки Астафьева получила выговор. Также она была оштрафована за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.
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