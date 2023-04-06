Франсуа Олланд проговорился Лексусу и Вовану, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями

06 апреля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Минские соглашения предоставили Украине возможность подготовиться к войне, заявил Франсуа Олланд Фото: сайт Президента Франции новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший президент Франции Франсуа Олланд согласился с мнением, что Минские соглашения были необходимы для накопления Украиной своих собственных военных возможностей. Об этом Олланд заявил в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Да, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда сказала, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможности нарастить свою военную мощь», — заявил экс-президент Франции в ответ на реплику пранкеров, которые выступали под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео разговора опубликовано в сообществе пранкеров в соцсети « ВКонтакте ». В реплике «Порошенко» были слова о том, что власти Украины знали о неизбежности войны, поэтому решили заключить Минские соглашения для наращивания собственной армии. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее Ангела Меркель в разговоре с пранкерами признала, что Минские соглашения были необходимы для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бывший президент Франции Франсуа Олланд согласился с мнением, что Минские соглашения были необходимы для накопления Украиной своих собственных военных возможностей. Об этом Олланд заявил в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Да, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда сказала, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможности нарастить свою военную мощь», — заявил экс-президент Франции в ответ на реплику пранкеров, которые выступали под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео разговора опубликовано в сообществе пранкеров в соцсети «ВКонтакте». В реплике «Порошенко» были слова о том, что власти Украины знали о неизбежности войны, поэтому решили заключить Минские соглашения для наращивания собственной армии. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее Ангела Меркель в разговоре с пранкерами признала, что Минские соглашения были необходимы для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).