Франсуа Олланд проговорился Лексусу и Вовану, что Запад обманул Россию с Минскими соглашениями

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Открытая лицензия 10.06.2015. Франсуа Олланд., олланд франсуа
Минские соглашения предоставили Украине возможность подготовиться к войне, заявил Франсуа Олланд Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент Франции Франсуа Олланд согласился с мнением, что Минские соглашения были необходимы для накопления Украиной своих собственных военных возможностей. Об этом Олланд заявил в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«Да, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда сказала, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможности нарастить свою военную мощь», — заявил экс-президент Франции в ответ на реплику пранкеров, которые выступали под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео разговора опубликовано в сообществе пранкеров в соцсети «ВКонтакте». В реплике «Порошенко» были слова о том, что власти Украины знали о неизбежности войны, поэтому решили заключить Минские соглашения для наращивания собственной армии.

В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее Ангела Меркель в разговоре с пранкерами признала, что Минские соглашения были необходимы для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Бывший президент Франции Франсуа Олланд согласился с мнением, что Минские соглашения были необходимы для накопления Украиной своих собственных военных возможностей. Об этом Олланд заявил в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). «Да, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда сказала, что Минские соглашения были приняты для того, чтобы дать Украине возможности нарастить свою военную мощь», — заявил экс-президент Франции в ответ на реплику пранкеров, которые выступали под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видео разговора опубликовано в сообществе пранкеров в соцсети «ВКонтакте». В реплике «Порошенко» были слова о том, что власти Украины знали о неизбежности войны, поэтому решили заключить Минские соглашения для наращивания собственной армии. В 2015 году Минские соглашения между РФ и Украиной были заключены на саммите в столице Беларуси руководителями Германии, Франции, Украины и России. Их целью являлось урегулирование конфликта между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками. Ранее Ангела Меркель в разговоре с пранкерами признала, что Минские соглашения были необходимы для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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