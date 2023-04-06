06 апреля 2023

Бастрыкин поручил дать правовую оценку попытке украсть ребенка из коляски в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Доклад поручен следственному управлению СК Свердловской области Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад и дать правовую оценку по факту попытки неизвестного мужчины украсть ребенка из коляски и его нападения на сотрудницу магазина в Качканаре (Свердловская область). Об этом сообщили в СК России.

«Главой ведомства Бастрыкиным поручено организовать процессуальную проверку противоправных действий со стороны неизвестного мужчины в отношении малолетнего ребенка, которого тот пытался выхватить из коляски, применив насильственные действия против работника магазина. Данные действия были пресечены матерью малолетнего», — рассказали в пресс-службе Следкома России.

Подготовка доклада поручена исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало о жителе Качканара, который попытался украсть ребенка из коляски. Также неизвестный напал на сотрудницу магазина, где находился ребенок, из-за чего персонал опасается выходить на работу.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад и дать правовую оценку по факту попытки неизвестного мужчины украсть ребенка из коляски и его нападения на сотрудницу магазина в Качканаре (Свердловская область). Об этом сообщили в СК России. «Главой ведомства Бастрыкиным поручено организовать процессуальную проверку противоправных действий со стороны неизвестного мужчины в отношении малолетнего ребенка, которого тот пытался выхватить из коляски, применив насильственные действия против работника магазина. Данные действия были пресечены матерью малолетнего», — рассказали в пресс-службе Следкома России. Подготовка доклада поручена исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало о жителе Качканара, который попытался украсть ребенка из коляски. Также неизвестный напал на сотрудницу магазина, где находился ребенок, из-за чего персонал опасается выходить на работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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