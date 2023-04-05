Экс-мэр Карабаша лишился очередного поста

Бывший глава Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов сдал пост председателя ассоциации муниципалитетов «Горный Урал» спикеру собрания депутатов Саткинского района Николаю Бурматову. Решение было принято 6 апреля на заседании в Чебаркуле, сообщили URA.RU в ассоциации.
«Все прошло штатно. Буданова поблагодарили за работу, единогласно проголосовали за избрание Бурматова», — пояснили агентству в ассоциации.
Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. С этого момента начался поиск нового руководителя «клуба горных мэров», с 1997 года объединяющего Златоуст Юрюзань, Миасс, Сатку, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Кусу и Верхний Уфалей. В итоге эстафету решено было передать председателям представительных органов власти.
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