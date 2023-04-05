05 апреля 2023

Экс-мэр Карабаша лишился очередного поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, буданов олег
Олег Буданов покинул ассоциацию «Горный Урал» Фото:

Бывший глава Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов сдал пост председателя ассоциации муниципалитетов «Горный Урал» спикеру собрания депутатов Саткинского района Николаю Бурматову. Решение было принято 6 апреля на заседании в Чебаркуле, сообщили URA.RU в ассоциации.

«Все прошло штатно. Буданова поблагодарили за работу, единогласно проголосовали за избрание Бурматова», — пояснили агентству в ассоциации.

Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. С этого момента начался поиск нового руководителя «клуба горных мэров», с 1997 года объединяющего Златоуст Юрюзань, Миасс, Сатку, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Кусу и Верхний Уфалей. В итоге эстафету решено было передать председателям представительных органов власти.

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Бывший глава Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов сдал пост председателя ассоциации муниципалитетов «Горный Урал» спикеру собрания депутатов Саткинского района Николаю Бурматову. Решение было принято 6 апреля на заседании в Чебаркуле, сообщили URA.RU в ассоциации. «Все прошло штатно. Буданова поблагодарили за работу, единогласно проголосовали за избрание Бурматова», — пояснили агентству в ассоциации. Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. С этого момента начался поиск нового руководителя «клуба горных мэров», с 1997 года объединяющего Златоуст Юрюзань, Миасс, Сатку, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Кусу и Верхний Уфалей. В итоге эстафету решено было передать председателям представительных органов власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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