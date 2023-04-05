Экс-мэр Карабаша лишился очередного поста

06 апреля 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Олег Буданов покинул ассоциацию «Горный Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов сдал пост председателя ассоциации муниципалитетов «Горный Урал» спикеру собрания депутатов Саткинского района Николаю Бурматову. Решение было принято 6 апреля на заседании в Чебаркуле, сообщили URA.RU в ассоциации. «Все прошло штатно. Буданова поблагодарили за работу, единогласно проголосовали за избрание Бурматова», — пояснили агентству в ассоциации. Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. С этого момента начался поиск нового руководителя «клуба горных мэров», с 1997 года объединяющего Златоуст Юрюзань, Миасс, Сатку, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Кусу и Верхний Уфалей. В итоге эстафету решено было передать председателям представительных органов власти.

Бывший глава Карабаша (Челябинская область) Олег Буданов сдал пост председателя ассоциации муниципалитетов «Горный Урал» спикеру собрания депутатов Саткинского района Николаю Бурматову. Решение было принято 6 апреля на заседании в Чебаркуле, сообщили URA.RU в ассоциации. «Все прошло штатно. Буданова поблагодарили за работу, единогласно проголосовали за избрание Бурматова», — пояснили агентству в ассоциации. Олег Буданов ушел с муниципальной службы 19 октября 2022 года. С этого момента начался поиск нового руководителя «клуба горных мэров», с 1997 года объединяющего Златоуст Юрюзань, Миасс, Сатку, Карабаш, Катав-Ивановск, Трехгорный, Чебаркуль, Кусу и Верхний Уфалей. В итоге эстафету решено было передать председателям представительных органов власти.