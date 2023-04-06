В Кремле ответили на планы Зеленского на Польшу

В Кремле будут следить за планами Зеленского на Польшу, заявил Дмитрий Песков
В Кремле не совсем понимают, что означают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Украиной и Польшей не будет границ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Если Зеленский имел ввиду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если хочет идти по пути соседей и объявить, что вместо украинского языка будет польский язык, то вряд ли это можно как-то понять. Будем следить», — заявил Песков
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