В Кремле ответили на планы Зеленского на Польшу

Песков: в Кремле внимательно следят за отношениями Украины и Польши
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
В Кремле будут следить за планами Зеленского на Польшу, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле не совсем понимают, что означают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Украиной и Польшей не будет границ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Если Зеленский имел ввиду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если хочет идти по пути соседей и объявить, что вместо украинского языка будет польский язык, то вряд ли это можно как-то понять. Будем следить», — заявил Песков

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В Кремле не совсем понимают, что означают слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что между Украиной и Польшей не будет границ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если Зеленский имел ввиду поглощение Украины со стороны Польши, здесь нужно разобраться. Если хочет идти по пути соседей и объявить, что вместо украинского языка будет польский язык, то вряд ли это можно как-то понять. Будем следить», — заявил Песков
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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