В Кургане десятки домов остались без воды

В Кургане десятки домов, включая две школы остались без холодной воды из-за аварии на сетях водопровода по улице Коли Мяготина, 87. Об этом сообщили специалисты компании «Водный Союз».
«В связи с аварией на сетях водопровода без ХВС остались: улице К. Мяготина,58, 62, 62А, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 85, 85/1, 87, 87А, 87Б, 89, 89А, 89Б, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 101, 101А (школа №60),103», — говорится в сообщении. Также без воды остался ЗАГС, гимназия №47, дома по улице Зорге 52, 52/1, 54. Дом №19 по улице Югова и №63А по улице Красина.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана из-за масштабного ремонта сетей дома топит канализация. В управкомпании, отвечающей за дом по улице Зорге, 56 заявили, что проблема связана с ремонтом коллектора.
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