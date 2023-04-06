Губернатор Брянской области заявил о попытке проникновения 20 диверсантов ВСУ

УФСБ по Брянской области пресекла попытку 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию РФ. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что ВС РФ и пограничные войска нанесли противнику огневое поражение.
Ранее Богомаз сообщал, что ВСУ совершили атаку с БПЛА на Брянскую область. Он отметил, что взрывное устройство было сброшено рядом со зданием МО УМВД. Обошлось без пострадавших.
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УФСБ по Брянской области пресекла попытку 20 украинских диверсантов проникнуть на территорию РФ. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он уточнил, что ВС РФ и пограничные войска нанесли противнику огневое поражение. Ранее Богомаз сообщал, что ВСУ совершили атаку с БПЛА на Брянскую область. Он отметил, что взрывное устройство было сброшено рядом со зданием МО УМВД. Обошлось без пострадавших.