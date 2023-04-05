Власти Пермского края отреагировали на поножовщину в сельской школе

Пострадавший в результате поножовщины в школе Пермского края находится в удовлетворительном состоянии

06 апреля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Специалисты краевого министерства образования выехали в школу, где ученик напал с ножом на сверстника Фото: Анна Майорова © URA.RU Пострадавший в результате нападения сверстника ученик 7-го класса школы Асово (Пермский край) был госпитализирован и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. На место случившегося выехали представители краевого министерства образования. Об этом сообщается в telegram-канале краевого правительства «Пермский край». «Пострадавший ученик оперативно доставлен в Кунгурскую больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. Врачи медучреждения дополнительно проконсультированы специалистами Краевой детской клинической больницы, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, стабильное. На место прибыли начальник управления общего и дополнительного образования краевого минобразования Лариса Калинчикова и психолог Краевого психологического центра», — говорится в сообщении. 6 апреля учащийся 7-го класса асовской школы пронес в учебное заведение нож и напал с ним на сверстника. В результате случившегося ученик получил травмы и был доставлен в медучреждение. Следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийство. Мотивы нападавшего устанавливаются. Причины случившегося будут выяснять и специалисты министерства образования Пермского края.

Пострадавший в результате нападения сверстника ученик 7-го класса школы Асово (Пермский край) был госпитализирован и сейчас находится в удовлетворительном состоянии. На место случившегося выехали представители краевого министерства образования. Об этом сообщается в telegram-канале краевого правительства «Пермский край». «Пострадавший ученик оперативно доставлен в Кунгурскую больницу, ему оказана необходимая медицинская помощь. Врачи медучреждения дополнительно проконсультированы специалистами Краевой детской клинической больницы, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, стабильное. На место прибыли начальник управления общего и дополнительного образования краевого минобразования Лариса Калинчикова и психолог Краевого психологического центра», — говорится в сообщении. 6 апреля учащийся 7-го класса асовской школы пронес в учебное заведение нож и напал с ним на сверстника. В результате случившегося ученик получил травмы и был доставлен в медучреждение. Следственными органами СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям о халатности и покушении на убийство. Мотивы нападавшего устанавливаются. Причины случившегося будут выяснять и специалисты министерства образования Пермского края.