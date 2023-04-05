Курганские бизнесмены заявили о подорожании теплиц

06 апреля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

За теплицы с 1 апреля курганцам придется платить больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Курганские предприниматели заявили о росте цен на заказ и установку теплиц. Об этом сообщили владельцы бизнеса корреспонденту URA.RU, который представился покупателем. «С1 апреля в Кургане было повышение цен на установку теплиц. Это связано с тем, что подорожало сырье. Также одной из причин стала смена сезона», — рассказали журналисту предприниматели. Сообщается, что цены выросли из-за производителей: подорожал металл, который используется в конструкции, и поликарбонат. Курганцам было выгоднее заказывать теплицы зимой, так как цены в этот период значительно ниже. «Сейчас начинается сезон, поэтому многие компании поднимают цены», — пояснили журналисту в местных магазинах. Корреспондент URA.RU под видом покупателя интересовался стоимостью изготовления и установки теплицы размером 3×4 метра. Самая низкая цена, которую удалось найти для таких параметров, — около 12 300 рублей. На данный момент одна из самых высоких цен достигла 18 700 рублей. В этот прайс-лист не включена доставка конструкции и установка. Предприниматели отмечают, что цена зависит от плотности поликарбоната (чем плотнее, тем дороже). В одной компании по установке теплиц заявили, что по сравнению с 2022 годом стоимость, наоборот, снизилась. «Металл, который используется в изготовлении теплиц, упал в цене. Поликарбонат тоже подешевел, но не значительно», — пояснили журналисту сотрудники организации. Ранее URA.RU писало, что квартиры на окраине Кургана за год подешевели на 15%. На вторичном рынке стоимость недвижимости снизилась на 8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские предприниматели заявили о росте цен на заказ и установку теплиц. Об этом сообщили владельцы бизнеса корреспонденту URA.RU, который представился покупателем. «С1 апреля в Кургане было повышение цен на установку теплиц. Это связано с тем, что подорожало сырье. Также одной из причин стала смена сезона», — рассказали журналисту предприниматели. Сообщается, что цены выросли из-за производителей: подорожал металл, который используется в конструкции, и поликарбонат. Курганцам было выгоднее заказывать теплицы зимой, так как цены в этот период значительно ниже. «Сейчас начинается сезон, поэтому многие компании поднимают цены», — пояснили журналисту в местных магазинах. Корреспондент URA.RU под видом покупателя интересовался стоимостью изготовления и установки теплицы размером 3×4 метра. Самая низкая цена, которую удалось найти для таких параметров, — около 12 300 рублей. На данный момент одна из самых высоких цен достигла 18 700 рублей. В этот прайс-лист не включена доставка конструкции и установка. Предприниматели отмечают, что цена зависит от плотности поликарбоната (чем плотнее, тем дороже). В одной компании по установке теплиц заявили, что по сравнению с 2022 годом стоимость, наоборот, снизилась. «Металл, который используется в изготовлении теплиц, упал в цене. Поликарбонат тоже подешевел, но не значительно», — пояснили журналисту сотрудники организации. Ранее URA.RU писало, что квартиры на окраине Кургана за год подешевели на 15%. На вторичном рынке стоимость недвижимости снизилась на 8%.