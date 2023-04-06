Курганский депутат рассказал, почему жители стали реже жаловаться на дороги

Курганцы стали меньше жаловаться на ямы и грязь во дворах

07 апреля 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Депутат Камшилов назвал причину снижения числа обращений по ремонту дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы стали реже жаловаться на разбитые дороги, потому что перестали надеяться, что власть поможет решить проблемы. Такую точку зрения высказал депутат Курганской гордумы Иван Камшилов в разговоре с URA.RU. «Сейчас люди обращаются к нам реже, считая, что бесполезно чего-то ждать. Администрация [города] уже четвертый год отказывается выполнять решения суда. В этом году как исключение в наказ избирателей включили ремонт улиц Попова и Джамбула, одной улицы на Увале. По некоторым объектам исполнительский сбор [за невыполнение решений судов] для администрации уже доходит до миллиона рублей. Например, по проезду у городского суда мэрию привлекали к ответственности целых девять раз», — поделился с агентством депутат. Ежегодно на ремонт дорог в Кургане выделяется более двух миллиардов рублей. Депутат утверждает, что администрации проще заниматься масштабными проектами ремонта дорог за несколько сотен миллионов рублей. Для небольших объемов работ нужно проводить несколько аукционов и привлекать разных подрядчиков, что трудозатратно. Поэтому ремонтом проездов и дорог во дворах занимаются в целом меньше. Сейчас Камшилов выступает с предложением создать в гордуме депутатское объединение по ЖКХ вместо аналогичной комиссии, которую в этом созыве отменили. По его мнению, это поможет оперативнее решать проблемы курганцев. В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Иван Камшилов обвинил мэрию в подтасовке документов для суда. Речь идет о ремонте сразу нескольких улиц в городе, по ремонту которых власти предоставляли ложную информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы стали реже жаловаться на разбитые дороги, потому что перестали надеяться, что власть поможет решить проблемы. Такую точку зрения высказал депутат Курганской гордумы Иван Камшилов в разговоре с URA.RU. «Сейчас люди обращаются к нам реже, считая, что бесполезно чего-то ждать. Администрация [города] уже четвертый год отказывается выполнять решения суда. В этом году как исключение в наказ избирателей включили ремонт улиц Попова и Джамбула, одной улицы на Увале. По некоторым объектам исполнительский сбор [за невыполнение решений судов] для администрации уже доходит до миллиона рублей. Например, по проезду у городского суда мэрию привлекали к ответственности целых девять раз», — поделился с агентством депутат. Ежегодно на ремонт дорог в Кургане выделяется более двух миллиардов рублей. Депутат утверждает, что администрации проще заниматься масштабными проектами ремонта дорог за несколько сотен миллионов рублей. Для небольших объемов работ нужно проводить несколько аукционов и привлекать разных подрядчиков, что трудозатратно. Поэтому ремонтом проездов и дорог во дворах занимаются в целом меньше. Сейчас Камшилов выступает с предложением создать в гордуме депутатское объединение по ЖКХ вместо аналогичной комиссии, которую в этом созыве отменили. По его мнению, это поможет оперативнее решать проблемы курганцев. В пресс-службу мэрии направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Иван Камшилов обвинил мэрию в подтасовке документов для суда. Речь идет о ремонте сразу нескольких улиц в городе, по ремонту которых власти предоставляли ложную информацию.