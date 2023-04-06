В Госдуме заявили, что ПФР ждет проверка из-за прибыли в 1 триллион рублей

07 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Профицит бюджета ПФР оказался рекордным, считает Светлана Бессараб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Счетная палата проведет проверку и выяснит, почему профицит (превышение доходов над расходами) бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) при дефиците в 124 млрд рублей, составил 1,1 трлн. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Образовался рекордный профицит бюджета ПФР. Точную оценку Счетная палата сможет дать только к июню. В соответствии с бюджетным кодексом такая проверка в обязательном порядке будет осуществлена. Далее будет предложено Госдуме принять какое-то решение с целью недопущения впредь таких ситуаций. С одной стороны, профицит — это неплохо. Но когда сумма превышает 1 трлн рублей, это уже вызывает определенные вопросы. При планировании дефицита бюджета ПФР в 124 млрд рублей получить такой колоссальный профицит — скорее всего, что здесь закралась какая-то ошибка в планировании», — объяснила Светлана Бессараб. Депутат Госдумы добавила, что получившийся профицит не означает, что была допущена экономия средств. «Это не значит, что была экономия. Напротив, пенсии в 2022 году в РФ была повышена на 19,5%, это существенное увеличение затрат бюджета ПФР. Но вместе с тем профицит образовался. Что касается именно страховых взносов, то они, к сожалению, до сих пор не покрывают затраты. То есть взносы, которые взимаются с наших с вами заработных плат, составляют на 2022 год примерно 70% от той суммы, которая требуется на выплату страховых пенсий. В 2021 году она была немного выше», — подчеркнула Бессараб. При этом, по словам члена комитета Госдумы по труду, в 2022 году ПФР было передано 16 мер социальной поддержки россиян. «Пенсионному фонду передали 16 мер соцподдержки для оказания гражданам социальной помощи. Таким образом проводятся межбюджетные трансферты не только для покрытия расходов, например, на выплаты страховых пенсий или на покрытие тех недоплаченных средств, которые у бюджета образуются в связи с принятием, например, сниженных страховых взносов для IT-компаний с целью привлечения специалистов в РФ или обеспечение преференций, условий для развития IT-бизнеса. Получилось таким образом, что к профициту 2021 года, который составлял 569,5 млрд рублей, добавилось еще почти 500 млрд дополнительных средств, которые, получается, осели на счетах казначейства», — отметила она. Ранее Счетная палата РФ сообщила, что ПФР по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в 1,1 трлн рублей. Доходы Пенсионного фонда составили 12,48 трлн рублей, что на 24,4% выше изначального плана, расходы выросли на 12%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Счетная палата проведет проверку и выяснит, почему профицит (превышение доходов над расходами) бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) при дефиците в 124 млрд рублей, составил 1,1 трлн. Об этом в беседе с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Образовался рекордный профицит бюджета ПФР. Точную оценку Счетная палата сможет дать только к июню. В соответствии с бюджетным кодексом такая проверка в обязательном порядке будет осуществлена. Далее будет предложено Госдуме принять какое-то решение с целью недопущения впредь таких ситуаций. С одной стороны, профицит — это неплохо. Но когда сумма превышает 1 трлн рублей, это уже вызывает определенные вопросы. При планировании дефицита бюджета ПФР в 124 млрд рублей получить такой колоссальный профицит — скорее всего, что здесь закралась какая-то ошибка в планировании», — объяснила Светлана Бессараб. Депутат Госдумы добавила, что получившийся профицит не означает, что была допущена экономия средств. «Это не значит, что была экономия. Напротив, пенсии в 2022 году в РФ была повышена на 19,5%, это существенное увеличение затрат бюджета ПФР. Но вместе с тем профицит образовался. Что касается именно страховых взносов, то они, к сожалению, до сих пор не покрывают затраты. То есть взносы, которые взимаются с наших с вами заработных плат, составляют на 2022 год примерно 70% от той суммы, которая требуется на выплату страховых пенсий. В 2021 году она была немного выше», — подчеркнула Бессараб. При этом, по словам члена комитета Госдумы по труду, в 2022 году ПФР было передано 16 мер социальной поддержки россиян. «Пенсионному фонду передали 16 мер соцподдержки для оказания гражданам социальной помощи. Таким образом проводятся межбюджетные трансферты не только для покрытия расходов, например, на выплаты страховых пенсий или на покрытие тех недоплаченных средств, которые у бюджета образуются в связи с принятием, например, сниженных страховых взносов для IT-компаний с целью привлечения специалистов в РФ или обеспечение преференций, условий для развития IT-бизнеса. Получилось таким образом, что к профициту 2021 года, который составлял 569,5 млрд рублей, добавилось еще почти 500 млрд дополнительных средств, которые, получается, осели на счетах казначейства», — отметила она. Ранее Счетная палата РФ сообщила, что ПФР по итогам 2022 года вышел на профицит бюджета в 1,1 трлн рублей. Доходы Пенсионного фонда составили 12,48 трлн рублей, что на 24,4% выше изначального плана, расходы выросли на 12%.