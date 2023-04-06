Свердловские чиновники придумали, как сократить дефицит работников ОПК

Свердловские предприятия планируют набрать более восьми тысяч новых сотрудников

06 апреля 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

За 2023—2024 года в сферу ОПК планируется набрать 8,7 тысячи специалистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На фоне серьезного дефицита кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области чиновники придумали, как набрать нужное количество сотрудников на предприятия. Об этом рассказала заместитель министра промышленности и науки региона Наталия Мартынова. «По понятным причинам с начала 2022 года выросли оборонзаказы, выросла нагрузка и образовался серьезный дефицит кадров. Мы провели аналитику, так за период 2023—2024 годов на предприятия ОПК планируется набрать более 8,7 тысячи новых сотрудников, цифра может быть больше. На контрольных цифрах прием для обучения в промышленности до 2025 года по народному комплексу не хватает более 20 тысяч специалистов. В связи с этим, выстроена организация взаимодействия между промышленными предприятиями и образовательными организациями для подготовки кадров по рабочим профессиям», — сказала Наталия Мартынова в ходе заседания комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Кроме того, в рамках госпрограммы Свердловской области по содействию занятости, реализуется два мероприятия, направленных на обучение работников предприятий ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поисках работы. «На реализацию мероприятия предусмотрено порядка 18 млн рублей», — отметила замминистра промышленности и науки региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса по сравнению с августом 2022 года сократилась с 6,5 тысячи человек до 4,2 тысячи. Этот показатель постоянно варьируется. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне серьезного дефицита кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Свердловской области чиновники придумали, как набрать нужное количество сотрудников на предприятия. Об этом рассказала заместитель министра промышленности и науки региона Наталия Мартынова. «По понятным причинам с начала 2022 года выросли оборонзаказы, выросла нагрузка и образовался серьезный дефицит кадров. Мы провели аналитику, так за период 2023—2024 годов на предприятия ОПК планируется набрать более 8,7 тысячи новых сотрудников, цифра может быть больше. На контрольных цифрах прием для обучения в промышленности до 2025 года по народному комплексу не хватает более 20 тысяч специалистов. В связи с этим, выстроена организация взаимодействия между промышленными предприятиями и образовательными организациями для подготовки кадров по рабочим профессиям», — сказала Наталия Мартынова в ходе заседания комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Кроме того, в рамках госпрограммы Свердловской области по содействию занятости, реализуется два мероприятия, направленных на обучение работников предприятий ОПК, а также граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поисках работы. «На реализацию мероприятия предусмотрено порядка 18 млн рублей», — отметила замминистра промышленности и науки региона. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области потребность предприятий оборонно-промышленного комплекса по сравнению с августом 2022 года сократилась с 6,5 тысячи человек до 4,2 тысячи. Этот показатель постоянно варьируется.