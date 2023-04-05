В Сургуте упала стоимость квартир в новостройках

В Сургуте (ХМАО) снизилась стоимость квадратного метра квартир в новостройках. За год средняя цена упала почти на 7%. Такие данные приводит сервис Restate.
«Средняя стоимость квадратного метра в Сургуте в новостройках и жилых комплексах составляет более 134 тысяч рублей. Это на 7% меньше, чем в начале апреля прошлого года», — следует из данных сервиса.
Разброс цен на квартиры в новостройках по Сургуту в среднем начинается с 3,9 миллионов рублей. При этом максимальная стоимость достигает почти 18 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала аренда квартир. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в 2023 году в Сургуте составила 25 000 рублей в месяц.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.