05 апреля 2023

В Сургуте упала стоимость квартир в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЖК "Любимый". Сургут, жк любимый, стройка
За год средняя цена снизилась почти на 7% Фото:

В Сургуте (ХМАО) снизилась стоимость квадратного метра квартир в новостройках. За год средняя цена упала почти на 7%. Такие данные приводит сервис Restate.

«Средняя стоимость квадратного метра в Сургуте в новостройках и жилых комплексах составляет более 134 тысяч рублей. Это на 7% меньше, чем в начале апреля прошлого года», — следует из данных сервиса.

Разброс цен на квартиры в новостройках по Сургуту в среднем начинается с 3,9 миллионов рублей. При этом максимальная стоимость достигает почти 18 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала аренда квартир. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в 2023 году в Сургуте составила 25 000 рублей в месяц.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Сургуте (ХМАО) снизилась стоимость квадратного метра квартир в новостройках. За год средняя цена упала почти на 7%. Такие данные приводит сервис Restate. «Средняя стоимость квадратного метра в Сургуте в новостройках и жилых комплексах составляет более 134 тысяч рублей. Это на 7% меньше, чем в начале апреля прошлого года», — следует из данных сервиса. Разброс цен на квартиры в новостройках по Сургуту в среднем начинается с 3,9 миллионов рублей. При этом максимальная стоимость достигает почти 18 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожала аренда квартир. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в 2023 году в Сургуте составила 25 000 рублей в месяц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...