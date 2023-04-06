Си Цзиньпин готов к беседе с Зеленским

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Си Цзиньпин ждет подходящего момента для звонка Зеленскому Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на условиях анонимности сообщил французский дипломат, присутствовавший на прошедшей 6 апреля встрече лидера Китая с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Си Цзиньпин заявил в четверг во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время», — заявил дипломат. Его слова приводит AFP News.

Ранее Си Цзиньпин уже заявлял о своих планах провести переговоры с Зеленским. Президент Украины, в свою очередь, отмечал, что в ходе потенциальной встречи с председателем КНР намерен попросить у него о помощи.

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Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на условиях анонимности сообщил французский дипломат, присутствовавший на прошедшей 6 апреля встрече лидера Китая с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Си Цзиньпин заявил в четверг во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время», — заявил дипломат. Его слова приводит AFP News. Ранее Си Цзиньпин уже заявлял о своих планах провести переговоры с Зеленским. Президент Украины, в свою очередь, отмечал, что в ходе потенциальной встречи с председателем КНР намерен попросить у него о помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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