Си Цзиньпин готов к беседе с Зеленским

Си Цзиньпин ждет подходящего момента для звонка ЗеленскомуФото: Официальный сайт президента РФ
Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на условиях анонимности сообщил французский дипломат, присутствовавший на прошедшей 6 апреля встрече лидера Китая с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
«Си Цзиньпин заявил в четверг во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время», — заявил дипломат. Его слова приводит AFP News.
Председатель КНР Си Цзиньпин готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом на условиях анонимности сообщил французский дипломат, присутствовавший на прошедшей 6 апреля встрече лидера Китая с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Си Цзиньпин заявил в четверг во время переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, что он готов позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда придет время», — заявил дипломат. Его слова приводит AFP News. Ранее Си Цзиньпин уже заявлял о своих планах провести переговоры с Зеленским. Президент Украины, в свою очередь, отмечал, что в ходе потенциальной встречи с председателем КНР намерен попросить у него о помощи.