05 апреля 2023

Задержанного ФСБ главу челябинского района отправили под домашний арест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, решетка, суд, клетка, шиманович николай
Николай Шиманович проведет под домашним арестом два месяца Фото:

Главу Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николая Шимановича, задержанного сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону по обвинению в мошенничестве, отпустили под домашний арест. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, такое решение было принято из-за тяжелой болезни главы.

«Избрать в отношении Николая Шимановича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. То есть до 4 июня. Местом пребывания назначить город Трехгорный», — зачитал решение судья.

Шимановича задержали 4 апреля в его доме, расположенном в Трехгорном. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, глава похитил вексель одной из компании, которую представлял в суде во времена работы адвокатом. Спустя время Шиманович продал ценные бумаги и на вырученные деньги купил дочери квартиру в Санкт-Петербурге. В этой квартире, как и в доме главы, прошли оперативно-следственные мероприятия.

Шимонович. Челябинск
Николай Шиманович пробудет под домашнем арестом до 4 июня
Фото:
Шимонович. Челябинск
Фото:

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Главу Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николая Шимановича, задержанного сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону по обвинению в мошенничестве, отпустили под домашний арест. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, такое решение было принято из-за тяжелой болезни главы. «Избрать в отношении Николая Шимановича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. То есть до 4 июня. Местом пребывания назначить город Трехгорный», — зачитал решение судья. Шимановича задержали 4 апреля в его доме, расположенном в Трехгорном. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, глава похитил вексель одной из компании, которую представлял в суде во времена работы адвокатом. Спустя время Шиманович продал ценные бумаги и на вырученные деньги купил дочери квартиру в Санкт-Петербурге. В этой квартире, как и в доме главы, прошли оперативно-следственные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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