Николай Шиманович проведет под домашним арестом два месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу Катав-Ивановского района (Челябинская область) Николая Шимановича, задержанного сотрудниками УФСБ и ГУ МВД по региону по обвинению в мошенничестве, отпустили под домашний арест. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, такое решение было принято из-за тяжелой болезни главы.

«Избрать в отношении Николая Шимановича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. То есть до 4 июня. Местом пребывания назначить город Трехгорный», — зачитал решение судья.

Шимановича задержали 4 апреля в его доме, расположенном в Трехгорном. Ему предъявили обвинение в мошенничестве. По версии следствия, глава похитил вексель одной из компании, которую представлял в суде во времена работы адвокатом. Спустя время Шиманович продал ценные бумаги и на вырученные деньги купил дочери квартиру в Санкт-Петербурге. В этой квартире, как и в доме главы, прошли оперативно-следственные мероприятия.

Николай Шиманович пробудет под домашнем арестом до 4 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU