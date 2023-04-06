Сотрудники «Водоканала» Екатеринбурга обвинили руководство в махинациях с охраной

07 апреля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Работники МУПа считают, что руководство «Водоканала» заключило слишком дорогой договор с частным охранным предприятием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Члены одного из профсоюзов МУП «Водоканал» обнаружили, что руководство предприятия заключило договор на охрану объектов с частной компанией. При этом по закону частники не могут охранять государственные объекты. Работникам пришлось писать во всевозможные инстанции, в итоге дело дошло до суда и позже МУП перезаключил договор на охрану с теми, кем положено — Росгвардией. Разница в стоимости услуг частников и государственной организации составила 11 млн рублей, рассказали URA.RU члены профсоюза. «Очень много вопросов к руководству МУПа, и один из них — по охране объектов „Водоканала“. Мы выяснили, что до 2021 года охрану наших объектов осуществляла частная компания „Легионер“. Хотя по закону ЧОПы не могут охранять государственные объекты. Мы обращались в ФСБ, прокуратуру, то есть проводили целенаправленную деятельность по замене частной охраны на государственную, что соответствует требованиям федерального законодательства. В итоге после нашей активности дело дошло до суда», — рассказывает собеседник агентства. В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области действительно есть дело от 2021 года, ответчиками по которому выступают частная охранная организация «Легионер» и «Водоканал». Иск о признании договора недействительным подал прокурор. Суд полностью удовлетворил его. В профсоюзе отметили, что договор с «Легионером» обошелся «Водоканалу» в 29,5 млн рублей, а с Росгвардией, которая пришла на смену частникам, — в 18,4 млн. «Разница 11,1 млн рублей, экономия средств для МУП „Водоканал“ колоссальная. Заставляет задуматься о том, кому был выгоден такой дорогой договор», — добавляет собеседник URA.RU. В пресс-службе МУП «Водоканал» URA.RU рассказали, что договоры на охрану с ЧОО «Легионер» были заключены с 2016 года. За это время сменилось несколько директоров. «В декабре 2019 года директором по безопасности МУП «Водоканад» стал Воронков Вячеслав Валентинович, он был инициатором расторжения договора с ЧОО «Легионер», а также инициировал заключение договора с ФГУП «Охрана» Росгвардии на охрану объектов МУП «Водоканал», — отметили в пресс-службе предприятия. В 2022 году на «Водоканале» проходила масштабная прокурорская проверка, закончившаяся двумя уголовными делами. В феврале 2023 года, по информации источников URA.RU, на руководство ключевого предприятия Екатеринбурга завели новое дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Члены одного из профсоюзов МУП «Водоканал» обнаружили, что руководство предприятия заключило договор на охрану объектов с частной компанией. При этом по закону частники не могут охранять государственные объекты. Работникам пришлось писать во всевозможные инстанции, в итоге дело дошло до суда и позже МУП перезаключил договор на охрану с теми, кем положено — Росгвардией. Разница в стоимости услуг частников и государственной организации составила 11 млн рублей, рассказали URA.RU члены профсоюза. «Очень много вопросов к руководству МУПа, и один из них — по охране объектов „Водоканала“. Мы выяснили, что до 2021 года охрану наших объектов осуществляла частная компания „Легионер“. Хотя по закону ЧОПы не могут охранять государственные объекты. Мы обращались в ФСБ, прокуратуру, то есть проводили целенаправленную деятельность по замене частной охраны на государственную, что соответствует требованиям федерального законодательства. В итоге после нашей активности дело дошло до суда», — рассказывает собеседник агентства. В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области действительно есть дело от 2021 года, ответчиками по которому выступают частная охранная организация «Легионер» и «Водоканал». Иск о признании договора недействительным подал прокурор. Суд полностью удовлетворил его. В профсоюзе отметили, что договор с «Легионером» обошелся «Водоканалу» в 29,5 млн рублей, а с Росгвардией, которая пришла на смену частникам, — в 18,4 млн. «Разница 11,1 млн рублей, экономия средств для МУП „Водоканал“ колоссальная. Заставляет задуматься о том, кому был выгоден такой дорогой договор», — добавляет собеседник URA.RU. В пресс-службе МУП «Водоканал» URA.RU рассказали, что договоры на охрану с ЧОО «Легионер» были заключены с 2016 года. За это время сменилось несколько директоров. «В декабре 2019 года директором по безопасности МУП «Водоканад» стал Воронков Вячеслав Валентинович, он был инициатором расторжения договора с ЧОО «Легионер», а также инициировал заключение договора с ФГУП «Охрана» Росгвардии на охрану объектов МУП «Водоканал», — отметили в пресс-службе предприятия. В 2022 году на «Водоканале» проходила масштабная прокурорская проверка, закончившаяся двумя уголовными делами. В феврале 2023 года, по информации источников URA.RU, на руководство ключевого предприятия Екатеринбурга завели новое дело.