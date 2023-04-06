Сотрудники «Водоканала» Екатеринбурга обвинили руководство в махинациях с охраной

Члены одного из профсоюзов МУП «Водоканал» обнаружили, что руководство предприятия заключило договор на охрану объектов с частной компанией. При этом по закону частники не могут охранять государственные объекты. Работникам пришлось писать во всевозможные инстанции, в итоге дело дошло до суда и позже МУП перезаключил договор на охрану с теми, кем положено — Росгвардией. Разница в стоимости услуг частников и государственной организации составила 11 млн рублей, рассказали URA.RU члены профсоюза.
«Очень много вопросов к руководству МУПа, и один из них — по охране объектов „Водоканала“. Мы выяснили, что до 2021 года охрану наших объектов осуществляла частная компания „Легионер“. Хотя по закону ЧОПы не могут охранять государственные объекты. Мы обращались в ФСБ, прокуратуру, то есть проводили целенаправленную деятельность по замене частной охраны на государственную, что соответствует требованиям федерального законодательства. В итоге после нашей активности дело дошло до суда», — рассказывает собеседник агентства.
В картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области действительно есть дело от 2021 года, ответчиками по которому выступают частная охранная организация «Легионер» и «Водоканал». Иск о признании договора недействительным подал прокурор. Суд полностью удовлетворил его.
В профсоюзе отметили, что договор с «Легионером» обошелся «Водоканалу» в 29,5 млн рублей, а с Росгвардией, которая пришла на смену частникам, — в 18,4 млн. «Разница 11,1 млн рублей, экономия средств для МУП „Водоканал“ колоссальная. Заставляет задуматься о том, кому был выгоден такой дорогой договор», — добавляет собеседник URA.RU.
В пресс-службе МУП «Водоканал» URA.RU рассказали, что договоры на охрану с ЧОО «Легионер» были заключены с 2016 года. За это время сменилось несколько директоров. «В декабре 2019 года директором по безопасности МУП «Водоканад» стал Воронков Вячеслав Валентинович, он был инициатором расторжения договора с ЧОО «Легионер», а также инициировал заключение договора с ФГУП «Охрана» Росгвардии на охрану объектов МУП «Водоканал», — отметили в пресс-службе предприятия.
В 2022 году на «Водоканале» проходила масштабная прокурорская проверка, закончившаяся двумя уголовными делами. В феврале 2023 года, по информации источников URA.RU, на руководство ключевого предприятия Екатеринбурга завели новое дело.
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