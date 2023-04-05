Жители ХМАО начали массово бронировать дачи на майские праздники

06 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Югорчане заранее арендуют загородные дома на майские праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители ХМАО начали активно бронировать дачи и загородные дома. Югорчане арендуют недвижимость, чтобы провести там майские праздники. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями в Сургуте и Нижневартовске. «Уже начали бронировать и активно интересоваться на начало мая, именно на праздничные дни. Еще остались свободные дни, но где-то 70% уже занято. Бывает на несколько дней бронируют, бывает на один день», — прокомментировала журналисту агентства владелица дома отдыха в Сургуте Елена Ковалевская. При этом в Нижневартовске загородную недвижимость также бронируют заранее, но менее активно. Предприниматели ожидают, что спрос вырастет ближе к середине апреля. «Сейчас еще холодно, но в ближайшее время за апрель люди активизируются, потому что потеплеет. И более чем уверен, что выходные и праздничные дни будут полностью заняты. Сами видите, что пока погода не устойчива и люди не могут определиться. Но у нас, например, уже есть клиенты, которые забронировали дом с 9 по 12 мая», — рассказал агентству владелец загородного дома в Нижневартовске Иван Строгов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители ХМАО начали активно бронировать дачи и загородные дома. Югорчане арендуют недвижимость, чтобы провести там майские праздники. Ситуацию URA.RU обсудило с предпринимателями в Сургуте и Нижневартовске. «Уже начали бронировать и активно интересоваться на начало мая, именно на праздничные дни. Еще остались свободные дни, но где-то 70% уже занято. Бывает на несколько дней бронируют, бывает на один день», — прокомментировала журналисту агентства владелица дома отдыха в Сургуте Елена Ковалевская. При этом в Нижневартовске загородную недвижимость также бронируют заранее, но менее активно. Предприниматели ожидают, что спрос вырастет ближе к середине апреля. «Сейчас еще холодно, но в ближайшее время за апрель люди активизируются, потому что потеплеет. И более чем уверен, что выходные и праздничные дни будут полностью заняты. Сами видите, что пока погода не устойчива и люди не могут определиться. Но у нас, например, уже есть клиенты, которые забронировали дом с 9 по 12 мая», — рассказал агентству владелец загородного дома в Нижневартовске Иван Строгов. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подскочил спрос на строительство частных домов. К началу весны количество объектов по итогам февраля увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным период прошлого года.