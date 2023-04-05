Власти ХМАО определились с новым руководителем «Юграмегаспорта». Инсайд

06 апреля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО определились, кто возглавит «Юграмегаспорт» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство ХМАО определилось с новым руководителем «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что им станет Артем Сухорущенко, ранее работавший в учреждении. «Правительство Югры определилось с новым распорядителем двух миллиардов бюджетных средств, направленных на статусные спортивные мероприятия. „Юграмегаспорт“ возглавит Артем Сухорущенко. Его называют креатурой нового вице-губернатора ХМАО Елены Шумаковой. Назначение обсудят на заседании правительства, а к своим обязанностям (пока только в статусе врио директора) он приступит 8 апреля», — сообщает инсайдер. Сухорущенко подтвердил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что власти Югры рассматривают его кандидатуру на должность директора ЮМС. Ранее он работал помощником бывшего директора департамента спорта Югры Евгения Редькина. Затем проработал в ЮМС более семи лет. «После перерыва я вернулся на должность заместителя директора по развитию массового спорта и сейчас участвую в конкурсе на должность, но вопрос этот окончательно не решен. Вероятно, что его действительно обсудят на совещании правительства 7 апреля, поскольку полномочия бывшего врио ЮМС Олега Дресса истекают как раз в пятницу», — уточнил чиновник. Директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО направлен запрос о назначении Сухорущенко на должность директора ЮМС, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что врио руководителя ЮМС Олег Дресс написал заявление об уходе по собственному желанию. Информацию подтвердил директор депспорта Артамонов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ХМАО определилось с новым руководителем «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что им станет Артем Сухорущенко, ранее работавший в учреждении. «Правительство Югры определилось с новым распорядителем двух миллиардов бюджетных средств, направленных на статусные спортивные мероприятия. „Юграмегаспорт“ возглавит Артем Сухорущенко. Его называют креатурой нового вице-губернатора ХМАО Елены Шумаковой. Назначение обсудят на заседании правительства, а к своим обязанностям (пока только в статусе врио директора) он приступит 8 апреля», — сообщает инсайдер. Сухорущенко подтвердил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что власти Югры рассматривают его кандидатуру на должность директора ЮМС. Ранее он работал помощником бывшего директора департамента спорта Югры Евгения Редькина. Затем проработал в ЮМС более семи лет. «После перерыва я вернулся на должность заместителя директора по развитию массового спорта и сейчас участвую в конкурсе на должность, но вопрос этот окончательно не решен. Вероятно, что его действительно обсудят на совещании правительства 7 апреля, поскольку полномочия бывшего врио ЮМС Олега Дресса истекают как раз в пятницу», — уточнил чиновник. Директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО направлен запрос о назначении Сухорущенко на должность директора ЮМС, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что врио руководителя ЮМС Олег Дресс написал заявление об уходе по собственному желанию. Информацию подтвердил директор депспорта Артамонов.