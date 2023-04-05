05 апреля 2023

Власти ХМАО определились с новым руководителем «Юграмегаспорта». Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки чиновника
Власти ХМАО определились, кто возглавит «Юграмегаспорт» Фото:

Правительство ХМАО определилось с новым руководителем «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что им станет Артем Сухорущенко, ранее работавший в учреждении.

«Правительство Югры определилось с новым распорядителем двух миллиардов бюджетных средств, направленных на статусные спортивные мероприятия. „Юграмегаспорт“ возглавит Артем Сухорущенко. Его называют креатурой нового вице-губернатора ХМАО Елены Шумаковой. Назначение обсудят на заседании правительства, а к своим обязанностям (пока только в статусе врио директора) он приступит 8 апреля», — сообщает инсайдер.

Сухорущенко подтвердил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что власти Югры рассматривают его кандидатуру на должность директора ЮМС. Ранее он работал помощником бывшего директора департамента спорта Югры Евгения Редькина. Затем проработал в ЮМС более семи лет. «После перерыва я вернулся на должность заместителя директора по развитию массового спорта и сейчас участвую в конкурсе на должность, но вопрос этот окончательно не решен. Вероятно, что его действительно обсудят на совещании правительства 7 апреля, поскольку полномочия бывшего врио ЮМС Олега Дресса истекают как раз в пятницу», — уточнил чиновник.

Директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО направлен запрос о назначении Сухорущенко на должность директора ЮМС, ответ на него на момент публикации новости не поступил.

Ранее URA.RU писало о том, что врио руководителя ЮМС Олег Дресс написал заявление об уходе по собственному желанию. Информацию подтвердил директор депспорта Артамонов.

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Правительство ХМАО определилось с новым руководителем «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что им станет Артем Сухорущенко, ранее работавший в учреждении. «Правительство Югры определилось с новым распорядителем двух миллиардов бюджетных средств, направленных на статусные спортивные мероприятия. „Юграмегаспорт“ возглавит Артем Сухорущенко. Его называют креатурой нового вице-губернатора ХМАО Елены Шумаковой. Назначение обсудят на заседании правительства, а к своим обязанностям (пока только в статусе врио директора) он приступит 8 апреля», — сообщает инсайдер. Сухорущенко подтвердил в разговоре с корреспондентом URA.RU, что власти Югры рассматривают его кандидатуру на должность директора ЮМС. Ранее он работал помощником бывшего директора департамента спорта Югры Евгения Редькина. Затем проработал в ЮМС более семи лет. «После перерыва я вернулся на должность заместителя директора по развитию массового спорта и сейчас участвую в конкурсе на должность, но вопрос этот окончательно не решен. Вероятно, что его действительно обсудят на совещании правительства 7 апреля, поскольку полномочия бывшего врио ЮМС Олега Дресса истекают как раз в пятницу», — уточнил чиновник. Директор депспорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на звонок корреспондента агентства. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО направлен запрос о назначении Сухорущенко на должность директора ЮМС, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что врио руководителя ЮМС Олег Дресс написал заявление об уходе по собственному желанию. Информацию подтвердил директор депспорта Артамонов.
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