В ХМАО руководитель «Юграмегаспорта» подал в отставку

04 апреля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Олег Дресс покидает пост врио директора «Юграмегаспорта» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющий обязанности директора «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО, — Олег Дресс написал заявление об уходе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор депспорта Югры Сергей Артамонов. «Дресс подал заявление об отставке. Уходит по собственному желанию», — прокомментировал Артамонов. Причины увольнения Дресса в департаменте называть отказались. Сам он не ответил на звонки и СМС журналиста агентства. Инсайдер URA.RU в спортивном истеблишменте округа отметил, что на смену Дрессу есть четыре кандидатуры. «Это Артем Сухорущенко, который недавно вернулся в „Юграмегаспорт“, ханты-мансийский бизнесмен Николай Кондрашов, Дмитрий Лужбин из Нефтеюганска и Алексей Никандров, который ранее работал на Ямале. Наиболее вероятным претендентом является Сухорущенко», — утверждает собеседник агентства. В департаменте спорта информацию о преемнике комментировать отказались. Ранее URA.RU писало, что глава депспорта ХМАО мог лоббировать на должность руководителя «Юграмегаспорта» своего приятеля с Ямала Алексея Никандрова. Ранее он работал в спортшколе Салехарда.

Временно исполняющий обязанности директора «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО, — Олег Дресс написал заявление об уходе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор депспорта Югры Сергей Артамонов. «Дресс подал заявление об отставке. Уходит по собственному желанию», — прокомментировал Артамонов. Причины увольнения Дресса в департаменте называть отказались. Сам он не ответил на звонки и СМС журналиста агентства. Инсайдер URA.RU в спортивном истеблишменте округа отметил, что на смену Дрессу есть четыре кандидатуры. «Это Артем Сухорущенко, который недавно вернулся в „Юграмегаспорт“, ханты-мансийский бизнесмен Николай Кондрашов, Дмитрий Лужбин из Нефтеюганска и Алексей Никандров, который ранее работал на Ямале. Наиболее вероятным претендентом является Сухорущенко», — утверждает собеседник агентства. В департаменте спорта информацию о преемнике комментировать отказались. Ранее URA.RU писало, что глава депспорта ХМАО мог лоббировать на должность руководителя «Юграмегаспорта» своего приятеля с Ямала Алексея Никандрова. Ранее он работал в спортшколе Салехарда.