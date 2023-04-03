03 апреля 2023
02 апреля 2023

В ХМАО руководитель «Юграмегаспорта» подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., отставка, пустое кресло, кресло, кресло главы
Олег Дресс покидает пост врио директора «Юграмегаспорта» Фото:

Временно исполняющий обязанности директора «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО, — Олег Дресс написал заявление об уходе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор депспорта Югры Сергей Артамонов.

«Дресс подал заявление об отставке. Уходит по собственному желанию», — прокомментировал Артамонов.

Причины увольнения Дресса в департаменте называть отказались. Сам он не ответил на звонки и СМС журналиста агентства.

Инсайдер URA.RU в спортивном истеблишменте округа отметил, что на смену Дрессу есть четыре кандидатуры. «Это Артем Сухорущенко, который недавно вернулся в „Юграмегаспорт“, ханты-мансийский бизнесмен Николай Кондрашов, Дмитрий Лужбин из Нефтеюганска и Алексей Никандров, который ранее работал на Ямале. Наиболее вероятным претендентом является Сухорущенко», — утверждает собеседник агентства. В департаменте спорта информацию о преемнике комментировать отказались.

Ранее URA.RU писало, что глава депспорта ХМАО мог лоббировать на должность руководителя «Юграмегаспорта» своего приятеля с Ямала Алексея Никандрова. Ранее он работал в спортшколе Салехарда.

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Временно исполняющий обязанности директора «Юграмегаспорта» — учреждения-организатора знаковых спортивных состязаний, подконтрольного департаменту спорта ХМАО, — Олег Дресс написал заявление об уходе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор депспорта Югры Сергей Артамонов. «Дресс подал заявление об отставке. Уходит по собственному желанию», — прокомментировал Артамонов. Причины увольнения Дресса в департаменте называть отказались. Сам он не ответил на звонки и СМС журналиста агентства. Инсайдер URA.RU в спортивном истеблишменте округа отметил, что на смену Дрессу есть четыре кандидатуры. «Это Артем Сухорущенко, который недавно вернулся в „Юграмегаспорт“, ханты-мансийский бизнесмен Николай Кондрашов, Дмитрий Лужбин из Нефтеюганска и Алексей Никандров, который ранее работал на Ямале. Наиболее вероятным претендентом является Сухорущенко», — утверждает собеседник агентства. В департаменте спорта информацию о преемнике комментировать отказались. Ранее URA.RU писало, что глава депспорта ХМАО мог лоббировать на должность руководителя «Юграмегаспорта» своего приятеля с Ямала Алексея Никандрова. Ранее он работал в спортшколе Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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