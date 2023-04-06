На челябинском озере утонули рыбаки

Спасатели организовали поиски рыбаков на озере Комкуль
На озере Комкуль Кунашкского района (Челябинская область) погибли, предположительно, четверо рыбаков. Тела двоих уже найдены, рассказал источник в силовых структурах.
«Тела двух мужчин уже нашли. Поиски еще двух рыбаков продолжаются, в этом мешают камыши», — пояснил источник.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Там подтвердили, что поиски ведутся, но информации пока никакой нет.
Ранее в Еманжелинске Челябинской области в карьере утонул 70-летний рыбак. Видимых признаков насильственной смерти эксперты не нашли.
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