На челябинском озере утонули рыбаки

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Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, мчс, служба спасения, спасатели, катер, спасатель, лодка, псс
Спасатели организовали поиски рыбаков на озере Комкуль Фото:

На озере Комкуль Кунашкского района (Челябинская область) погибли, предположительно, четверо рыбаков. Тела двоих уже найдены, рассказал источник в силовых структурах.

«Тела двух мужчин уже нашли. Поиски еще двух рыбаков продолжаются, в этом мешают камыши», — пояснил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Там подтвердили, что поиски ведутся, но информации пока никакой нет.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области в карьере утонул 70-летний рыбак. Видимых признаков насильственной смерти эксперты не нашли.

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На озере Комкуль Кунашкского района (Челябинская область) погибли, предположительно, четверо рыбаков. Тела двоих уже найдены, рассказал источник в силовых структурах. «Тела двух мужчин уже нашли. Поиски еще двух рыбаков продолжаются, в этом мешают камыши», — пояснил источник. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Там подтвердили, что поиски ведутся, но информации пока никакой нет. Ранее в Еманжелинске Челябинской области в карьере утонул 70-летний рыбак. Видимых признаков насильственной смерти эксперты не нашли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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