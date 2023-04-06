На челябинском озере утонули рыбаки

Спасатели организовали поиски рыбаков на озере Комкуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На озере Комкуль Кунашкского района (Челябинская область) погибли, предположительно, четверо рыбаков. Тела двоих уже найдены, рассказал источник в силовых структурах.

«Тела двух мужчин уже нашли. Поиски еще двух рыбаков продолжаются, в этом мешают камыши», — пояснил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС России по региону. Там подтвердили, что поиски ведутся, но информации пока никакой нет.

Ранее в Еманжелинске Челябинской области в карьере утонул 70-летний рыбак. Видимых признаков насильственной смерти эксперты не нашли.