Мэр Тюмени назвал новые данные по численности населения областной столицы

Население Тюмени выросло до 855 тысяч человек

06 апреля 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

За несколько лет население Тюмени выросло на 20 тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Численность населения Тюмени на 1 января составила 855 618 человек. Об этом мэр города Руслан Кухарук сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тысяч человек», — написал Кухарук. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.

Численность населения Тюмени на 1 января составила 855 618 человек. Об этом мэр города Руслан Кухарук сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тысяч человек», — написал Кухарук. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.