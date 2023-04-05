Мэр Тюмени назвал новые данные по численности населения областной столицы

Численность населения Тюмени на 1 января составила 855 618 человек. Об этом мэр города Руслан Кухарук сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
«Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тысяч человек», — написал Кухарук.
По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
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