05 апреля 2023

Мэр Тюмени назвал новые данные по численности населения областной столицы

Население Тюмени выросло до 855 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, лукойл, виды тюмени
За несколько лет население Тюмени выросло на 20 тысяч человек Фото:

Численность населения Тюмени на 1 января составила 855 618 человек. Об этом мэр города Руслан Кухарук сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

«Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тысяч человек», — написал Кухарук.

По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.

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Численность населения Тюмени на 1 января составила 855 618 человек. Об этом мэр города Руслан Кухарук сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» «Тюменьстат опубликовал данные о численности населения в городе Тюмени с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов. На 1 января 2023 года она составила 855 618 человек, увеличившись по итогам переписи на 20,9 тысяч человек», — написал Кухарук. По информации источников URA.RU, правительство Тюменской области применяет законодательный, административный и имиджевый ресурсы, чтобы сделать Тюмень гордом-миллионником. Ожидается, что областная столица достигнет этого показателя к 2028 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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