Политолог Мезюхо: в НАТО вступит только «обрубок» Украины

После окончания российской спецоперации в НАТО может вступить лишь «обрубок» Украины. С таким мнением выступил политолог Иван Мезюхо, комментируя приятие Литвой резолюции о приглашении Украины в Североатлантический альянс на саммите в Вильнюсе в июле.
«Запад рассчитывает на то, что какой-то обрубок от Украины сохранится после окончания специальной военной операции. И вот этот обрубок они примут в Североатлантический альянс», — сделал прогноз Иван Мезюхо в разговоре с Пятым каналом.
По мнению эксперта, Литва, принимая такую резолюцию, не имеет должного влияния на международные геополитические вопросы. А в НАТО, добавил политолог, Украину сегодня не ждут.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, выступала с мнением, что Украина никогда не вступит в НАТО. К такому выводу дипломат пришла после заявлений генсека Североатлантического альянса об условиях для вступления украинской стороны.
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