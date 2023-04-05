Захарова одним словом ответила на два главных вопроса по Украине

Захарова: Украина никогда не вступит в НАТО, ровно как и не сможет одержать победу в СВО

06 апреля 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

Захарова уверена, что Украину никогда не примут в НАТО Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина не вступит в альянс и не сможет одержать победу в специальной военной операции. По мнению Захаровой, это синоним к слову «никогда». «Столтенберг: Украина станет членом НАТО только тогда, когда победит в конфликте с Россией», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале, напомнив о словах Столтенберга. Его слова она назвала «синонимом» слову «никогда», намекая на то, что Украине не суждено вступить в альянс, как и выиграть в конфликте с Россией. Ранее URA.RU передавало слова Столтенберга, что Украину примут в состав НАТО только после окончания специальной военной операции. На данный момент это не приоритетная задача, заявлял глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. При этом российский сенатор Алексей Пушкарев утверждал, что Украину не берут в НАТО из-за риска противостояния с РФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что Украина не вступит в альянс и не сможет одержать победу в специальной военной операции. По мнению Захаровой, это синоним к слову «никогда». «Столтенберг: Украина станет членом НАТО только тогда, когда победит в конфликте с Россией», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале, напомнив о словах Столтенберга. Его слова она назвала «синонимом» слову «никогда», намекая на то, что Украине не суждено вступить в альянс, как и выиграть в конфликте с Россией. Ранее URA.RU передавало слова Столтенберга, что Украину примут в состав НАТО только после окончания специальной военной операции. На данный момент это не приоритетная задача, заявлял глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. При этом российский сенатор Алексей Пушкарев утверждал, что Украину не берут в НАТО из-за риска противостояния с РФ.