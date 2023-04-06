Что нужно знать о майских праздниках в 2023 году

06 апреля 2023 в 21:40 Размер текста - 17 +

В майские праздники можно устроить пикник с друзьями, однако следует помнить о правилах пожарной безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиян в 2023 году ждут длинные выходные на майских праздниках. Граждане, работающие по графику 5/2, будут отдыхать семь дней. URA.RU приводит главную информацию о нерабочих днях в конце весны. Россияне будут отдыхать 29 и 30 апреля, так как это выходные дни и 1 мая, соответственно. После этого нерабочие дни у граждан будут 6, 7, 8 и 9 мая. Однако такой порядок актуален только для тех, кто работает 5/2. Работа в майские праздники Заработная плата сотрудников с окладом не должна быть уменьшена из-за выходных. Кроме того, обязательны премии, надбавки, доплаты для тех, кто вышел в эти дни на работу. Праздничные дни оплачиваются работодателем. Однако он может ввести режим простоя в этом период, из-за чего будет выплачивать лишь 2/3 от средней зарплаты сотрудника. Также работодатель не может обязать уйти работника в оплачиваемый отпуск в период праздников, сказал юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. Зарплата тех, кто работает по сдельной системе оплаты труда, а также работающих по часовой тарифной ставке, может быть меньше из-за сокращения рабочих дней. Однако если в праздничные дни сотрудник не привлекался к работе, организация должна выплатить ему дополнительное вознаграждение. Также оплата за работу в выходной или праздничный день должна производиться в двойном размере. Для граждан, работающих по другому графику, выходные определяются расписанием. Если рабочий день выпадет на 1 или 9 мая, эти дни должны быть оплачены в повышенном размере. Выгодно ли брать отпуск в мае Январь, февраль, апрель и май являются самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2023 году. Руководитель аналитического центра компании по поиску работы Наталья Голованова заявила, что чем меньше нерабочих дней в месяце, тем невыгоднее уходить в отпуск. Чем заняться в праздники В праздничные дни можно найти массу способов провести свой досуг. Например, отправиться в небольшое путешествие. Местом визита может быть ближайший город или деревня.

На выходных можно навестить родных или друзей. Порой из-за работы не всегда есть время увидеться с близкими.

Будет полезно заняться делами, до которых раньше не хватало времени. К примеру, выкинуть лишние вещи или сделать перестановку дома. Также будет полезно сходить за покупками.

Не помешает посвятить свободное время саморазвитию. Можно прочитать книгу или попробовать новое хобби, посмотреть фильм или заняться спортом.

Поездка на природу также подарит много положительных эмоций. Можно устроить пикник или небольшой поход. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россиян в 2023 году ждут длинные выходные на майских праздниках. Граждане, работающие по графику 5/2, будут отдыхать семь дней. URA.RU приводит главную информацию о нерабочих днях в конце весны. Россияне будут отдыхать 29 и 30 апреля, так как это выходные дни и 1 мая, соответственно. После этого нерабочие дни у граждан будут 6, 7, 8 и 9 мая. Однако такой порядок актуален только для тех, кто работает 5/2. Заработная плата сотрудников с окладом не должна быть уменьшена из-за выходных. Кроме того, обязательны премии, надбавки, доплаты для тех, кто вышел в эти дни на работу. Праздничные дни оплачиваются работодателем. Однако он может ввести режим простоя в этом период, из-за чего будет выплачивать лишь 2/3 от средней зарплаты сотрудника. Также работодатель не может обязать уйти работника в оплачиваемый отпуск в период праздников, сказал юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов. Зарплата тех, кто работает по сдельной системе оплаты труда, а также работающих по часовой тарифной ставке, может быть меньше из-за сокращения рабочих дней. Однако если в праздничные дни сотрудник не привлекался к работе, организация должна выплатить ему дополнительное вознаграждение. Также оплата за работу в выходной или праздничный день должна производиться в двойном размере. Для граждан, работающих по другому графику, выходные определяются расписанием. Если рабочий день выпадет на 1 или 9 мая, эти дни должны быть оплачены в повышенном размере. Январь, февраль, апрель и май являются самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2023 году. Руководитель аналитического центра компании по поиску работы Наталья Голованова заявила, что чем меньше нерабочих дней в месяце, тем невыгоднее уходить в отпуск.