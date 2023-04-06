Что нужно знать о майских праздниках в 2023 году

Россиян в 2023 году ждут длинные выходные на майских праздниках. Граждане, работающие по графику 5/2, будут отдыхать семь дней. URA.RU приводит главную информацию о нерабочих днях в конце весны.
Россияне будут отдыхать 29 и 30 апреля, так как это выходные дни и 1 мая, соответственно. После этого нерабочие дни у граждан будут 6, 7, 8 и 9 мая. Однако такой порядок актуален только для тех, кто работает 5/2.
Работа в майские праздники
Заработная плата сотрудников с окладом не должна быть уменьшена из-за выходных. Кроме того, обязательны премии, надбавки, доплаты для тех, кто вышел в эти дни на работу.
Праздничные дни оплачиваются работодателем. Однако он может ввести режим простоя в этом период, из-за чего будет выплачивать лишь 2/3 от средней зарплаты сотрудника. Также работодатель не может обязать уйти работника в оплачиваемый отпуск в период праздников, сказал юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов.
Зарплата тех, кто работает по сдельной системе оплаты труда, а также работающих по часовой тарифной ставке, может быть меньше из-за сокращения рабочих дней. Однако если в праздничные дни сотрудник не привлекался к работе, организация должна выплатить ему дополнительное вознаграждение. Также оплата за работу в выходной или праздничный день должна производиться в двойном размере.
Для граждан, работающих по другому графику, выходные определяются расписанием. Если рабочий день выпадет на 1 или 9 мая, эти дни должны быть оплачены в повышенном размере.
Выгодно ли брать отпуск в мае
Январь, февраль, апрель и май являются самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2023 году. Руководитель аналитического центра компании по поиску работы Наталья Голованова заявила, что чем меньше нерабочих дней в месяце, тем невыгоднее уходить в отпуск.
Чем заняться в праздники
- В праздничные дни можно найти массу способов провести свой досуг. Например, отправиться в небольшое путешествие. Местом визита может быть ближайший город или деревня.
- На выходных можно навестить родных или друзей. Порой из-за работы не всегда есть время увидеться с близкими.
- Будет полезно заняться делами, до которых раньше не хватало времени. К примеру, выкинуть лишние вещи или сделать перестановку дома. Также будет полезно сходить за покупками.
- Не помешает посвятить свободное время саморазвитию. Можно прочитать книгу или попробовать новое хобби, посмотреть фильм или заняться спортом.
- Поездка на природу также подарит много положительных эмоций. Можно устроить пикник или небольшой поход.
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